woensdag 27 december 2023 om 17:13

Net niet voor Alvarado in Heusden-Zolder: “We waren enorm aan elkaar gewaagd”

Video Fem van Empel triomfeerde woensdag in de Superprestige van Heusden-Zolder, maar deed dit wel pas na een zenuwslopend duel met Ceylin del Carmen Alvarado. De renster van Alpecin-Deceuninck greep in een sprint naast de zege, maar had onderweg wel genoten van de cross en strijd met haar landgenote.

“Ik denk dat we vandaag echt enorm aan elkaar gewaagd waren”, was haar belangrijkste conclusie in het flashinterview, na afloop van de race. “Als ik wegreed, reed Fem het weer dicht en als zij wegreed, reed ik het gat weer dicht. Het was vandaag echt superspannend. Ik wist wel dat het in de sprint erg lastig zou gaan worden.”

En dat bleek ook wel, want Alvarado bleek in de sprint geen partij voor de wereldkampioene. De Rotterdamse met Dominicaanse roots probeerde in de wedstrijd dan ook weg te rijden van Van Empel, maar zonder succes. “De laatste drie heuveltjes waren een kans voor mij om haar eraf te rijden. Maar dat ging een beetje mis. Bij Fem in het wiel was het vervolgens bijna niet mogelijk om te winnen.”

Alvarado zal dus nog wat langer moeten wachten op haar zevende zege van het veldritseizoen, maar ze deed wel erg goede zaken met het oog op de eindzege in de Superprestige. Annemarie Worst gaat nog altijd aan de leiding, maar voelt nu wel de hete adem van Alvarado in haar nek.

“Ik hoorde dat Annemarie onderweg lek reed en zij kwam daarna niet meer terug. Dus voor het klassement is het een goede dag”, aldus Alvarado, die morgen weer in actie zal komen voor de Superprestige, in Diegem. “Het is een geluk bij een ongeluk dat het morgen in de avond is. Je hebt dan iets meer tijd om te herstellen.”