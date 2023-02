Net geen podiumplek voor Kooij: “Sprint met een uitgedund groepje is toch anders”

Olav Kooij was erg goed bij de les in de eerste etappe van de UAE Tour. De jonge Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma zat in de finale in de goede waaier en kreeg zo de kans om voor de zege te sprinten. In de spurt moest hij het echter wel afleggen tegen Tim Merlier, Caleb Ewan en Mark Cavendish.

Een vierde plek dus voor Kooij, na een zeer nerveuse waaierkoers. Dat zag ook ploegleider Maarten Wynants. “We wisten waar het ging gebeuren. Uiteindelijk zaten we met vier renners mee. Helaas was Sepp (Kuss, red.) betrokken bij een valpartij en werd ook Lennard (Hofstede, red.) daardoor opgehouden. We hebben de renners intensief voorbereid op het waaierrijden. Vooral voor Tom (Gloag, red.) was dat nog nieuw. Vandaag heeft hij laten zien dat hij dat ook beheerst.”

Op goed twintig kilometer van de streep brak de voorste groep in tweeën onder aanvoering van wereldkampioen Remco Evenepoel. Kooij was attent en wist zo de schifting te overleven, maar de andere renners van Jumbo-Visma lieten zich verrassen. “Dit was wel het punt waarvan we wisten dat het nog een laatste keer op de kant kon gaan. Gelukkig zat Olav wel mee en kon hij nog sprinten om de dagzege”, aldus Wynants.

In de sprint zelf raakte Kooij ietwat ingesloten, maar kwam hij ook niet in de buurt van de overwinning. De Nederlander zal later in de week – normaal gesproken – nog wel aan sprinten toekomen. Wynants: “Ze voorspellen de komende dagen wat minder wind. Hopelijk krijgen we dan wel een massasprint. Een sprint met een uitgedund groepje is toch anders.”

Maar eerst wacht er dinsdag een ploegentijdrit van 17,3 kilometer. In 2019 stond er ook al eens een TTT op het programma en toen ging de zege naar… Jumbo-Visma. Aan de voorbereiding van de Nederlandse formatie zal het niet liggen. “Gisteren hebben we al in formatie voor de tijdrit kunnen trainen en hebben we ons gefocust op techniek. In het parcours zitten veel rotondes, dat hebben we geprobeerd te simuleren. De renners mogen ons morgen weer verrassen. We gaan voor het hoogst haalbare”, is Wynants ambitieus.