Nerveuze Remco Evenepoel voor etappe 20 in Vuelta: “Ben klaar voor de strijd”

Remco Evenepoel gaat als leider van start in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España. De Belgische coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft een voorsprong van twee minuten en zeven seconden op Enric Mas. “Aanvallen is niet nodig, maar als ik kan, waarom niet?”

Rodetruidrager Evenepoel stond de pers te woord voor de twintigste etappe. De jonge Belg kreeg de vraag of hij nerveus was. “Ik ben zeker nerveus ja, het draait allemaal om vandaag. Het is eigenlijk gewoon een etappe zoals de vorige negentien, maar het is natuurlijk de laatste echte etappe. Ik ben dan ook iets nerveuzer dan anders. Er giert een mix van emoties door mijn lichaam”, aldus Evenepoel.

De vorige etappes toonde Evenepoel dat hij zijn goede benen heeft meegenomen naar de laatste etappes. In de achttiende rit naar Alto del Piornal reed de 22-jarige coureur nog naar ritwinst door Enric Mas en Robert Gesink te kloppen in de sprint. “De benen moeten in principe even goed zijn als normaal. Aanvallen is niet meer nodig, maar als ik zou kunnen, waarom niet”, vertelde Evenepoel.

Plan voor rit 20

“Het is belangrijk dat we geen vlucht laten rijden met iemand uit de top 10. Daarna moet ik kijken wat Mas nog wil doen. Voor sommige renners is het moeilijk om alles of niets te spelen. Ze kunnen alles verliezen, dat is een groot risico”, gaat de Aerokogel van Schepdaal verder.

“We willen als ploeg zolang mogelijk gegroepeerd blijven. Ik verwacht een heel snelle openingsklim en ook een heel snelle voorlaatste klim. Naar mijn mening zijn dat de lastigste en belangrijkste beklimmingen van de dag.”