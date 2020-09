Neoprof Oier Lazkano rijdt solo naar de winst in derde etappe Ronde van Portugal woensdag 30 september 2020 om 18:29

Oier Lazkano heeft de derde etappe van de Ronde van Portugal achter zijn naam gezet. In Viseu kwam de neoprof van Caja Rural-Seguros RGA, die in november pas 21 jaar wordt, solo over de streep.

In de derde etappe koerste het peloton van Felgueiras in zuidelijke richting naar Viseu, over 171,9 kilometer. Al vroeg in de koers reden drie renners weg met daarbij ook Ángel Madrazo, maar net na de eerste tussensprint, na dertig kilometer, waren zij weer ingelopen. Dan vielen zes renners aan met onder meer opnieuw Madrazo, Sergio Martín en Ion Irisarri. Nog eens twee renners sloten aan, maar op de klim naar Lamego kwam alles weer samen.

Het bleef echter onrustig. Op de klim naar Bigorne van tweede categorie ontstond een kopgroep van zeven man met daarbij Willem Smit, wederom Madrazo en Oier Lazkano. Die laatste, een 21-jarige neoprof van Caja Rural-Seguros RGA begon na die klim, op vijftig kilometer van de streep, aan een indrukwekkend solonummer. Met anderhalve minuut voorsprong begon hij aan de laatste tien kilometer, terwijl in het peloton de saamhorigheid ver te zoeken was.

Toch kwam de grote groep steeds dichter. Op drie kilometer van de aankomst had Lazkano nog driekwart minuut voorsprong, waarmee de wedstrijd nog niet was beslist. De Spanjaard zag af, maar slaagde er toch in het peloton af te houden en zijn eerste overwinning als wielerprof veilig te stellen. Op vijftien seconden achterstand won Daniel McLay de sprint om de tweede plaats, vóór Leangel Linarez, Luis Gomes en Mauro Finetto.

🇵🇹🇵🇹 #Volta2020 #VoltaPortugal ¡Victoria! Fantástica cabalgada de @LazkanoOier para rematar en Viseu una jornada muy dura desde salida. La primera como profesional para el vitoriano de Caja Rural-Seguros RGA. ¡Enhorabuena! 👏👏👏👏#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/5WQhswDjIE — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) September 30, 2020