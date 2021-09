Neilson Powless vijfde op WK: “Ik heb mijn kaarten zo goed mogelijk uitgespeeld”

Neilson Powless was blij met zijn optreden in de WK-wegkoers, die gisteren in Vlaanderen werd verreden. Met zijn vijfde plaats bezorgde de Clásica San Sebastián-winnaar de Verenigde Staten de eerste top 10-klassering in de WK-wegwedstrijd voor elite-mannen sinds 2011 en zorgde hij voor de beste Amerikaanse uitslag sinds de vijfde plek van Chann McRae in 1999.

Nadat Julian Alaphilippe was weggereden op de voorlaatste passage van de Sint-Antoniusberg, kwam Powless in een eerste achtervolgende groep met Jasper Stuyven, Dylan van Baarle en Michael Valgren terecht. In die groep reed de Amerikaanse renner van EF Education-Nippo naar de vijfde plaats in Leuven.

“Ik heb mijn kaarten zo goed mogelijk uitgespeeld”, vertelde hij na de wegkoers aan VeloNews. “Ik ben superblij, ik was blij om er te staan. Ik had op het einde gewoon niet die punch, maar dat wist ik toen ik de sprint inging.”

Powless was zeer tevreden met hoe hij gereden had. “Er was geen kans toen Alaphilippe vertrok. We wilden hem terughalen, maar we wisten allemaal hoe sterk hij was. Chapeau voor Alaphilippe. Ik ben blij met mijn rit.”