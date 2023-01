Neilson Powless kreeg vrijheid van Marijn van den Berg: “Blij dat ik het kon afmaken”

EF Education-EasyPost rekende aanvankelijk op de sprintbenen van Marijn van den Berg in de GP La Marseillaise, maar toen Neilson Powless in de juiste kopgroep meeschoof, kreeg hij zijn kans. Dat liet de Amerikaan zich geen twee keer zeggen, want hij ontsnapte en won solo. “Ik ben heel blij dat ik het kon afmaken”, vertelt Powless.

“Het was geweldig”, aldus de oud-renner van Jumbo-Visma, die met meer dan een minuut voorsprong over de finish kwam in Marseille. “Mijn ploeggenoten deden geweldig werk door mij goed gepositioneerd en uit het gevaar te houden. We hadden meerdere troeven om te spelen, met mezelf, Ben Healy en Marijn van den Berg.”

Op de zwaarste klim van heuvelachtige finale schoof Powless mee in een elitegroep van een tiental renners. “Mijn plan was om in zo’n groep te komen en het tempo te drukken, zodat we konden sprinten met Marijn. Maar toen bekeek ik de situatie en hoorde ik van Marijn en vanuit de ploegwagen dat ik mocht doorrijden, omdat we een goede groep hadden. Ik wil ze bedanken voor de vrijheid om mijn eigen kans te gaan.”

Powless legt uit dat het geen ideale situatie was, omdat hij als enige EF-renner vooraan reed. “Er waren meerdere ploegen met een overtal en dat maakte het een stuk lastiger. Maar ik sloeg een gat in de afdaling. Eigenlijk was ik van plan om pas aan te vallen op de eerste stroken van de klim, maar ik had de voorsprong daar al. Ik ging zo hard als ik kon over de slotklim en heb alles gegeven. Gelukkig had ik goede benen”, lacht hij.

Marijn van den Berg, die afgelopen weekend op Mallorca zijn eerste profzege boekte, deed in de pelotonsprint nog wel van zich spreken. De Nederlander won die spurt en eindigde zo als elfde in Marseille.

