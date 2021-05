Neilands gaf op na opmerkelijke val: “Mijn zware rugzak was de boosdoener”

Voor Krists Neilands duurde de Giro d’Italia slechts een dag. Na de openingstijdrit kwam de Let ten val op de terugweg naar het hotel en daarbij brak hij zijn sleutelbeen. Zes dagen later heeft Neilands gereageerd op zijn opmerkelijke opgave.

“Het was echt vreselijk. Net nadat ik de openingstijdrit goed had afgerond, pakte ik mijn rugzak uit de ploegbus en reed ik verder naar het hotel. Ik was er bijna en stak het fietspad over, toen ik viel. Achteraf gezien was waarschijnlijk de zware rugzak de boosdoener”, blikte Neilands terug. “Zodra ik neerkwam, wist ik dat het foute boel was. Ik hoefde niet te wachten op de ploegarts om vast te stellen dat mijn Giro voorbij was.”

Sindsdien kan de 26-jarige renner van Israel Start-Up Nation het ongeval maar moeilijk van zich afzetten. “Kijk, je kunt pech krijgen. Je kunt op elk moment vallen en alles verliezen. It’s part of the job. Maar het is pas echt een bittere pil als het buiten de koers gebeurt.”

Trots

Neilands vindt het moeilijk dat hij zijn ploeggenoten nu niet kan helpen, maar hun indrukwekkende optreden verzacht de pijn. “Ik ben echt trots op ze. De roze trui van Alessandro De Marchi en de derde plaats van Dan Martin laten zien hoe goed de ploeg is. Dus ik baal enorm dat ik ze niet kan helpen, maar de jongens doen het ook zonder mij uitstekend en ik vertrouw erop dat ze nog gaan winnen.”

Inmiddels is de Let al geopereerd aan zijn sleutelbeenbreuk. “De operatie is heel goed verlopen. Ik ben van plan om morgen voor het eerst op de fietstrainer te zitten en hopelijk kan ik binnen twee weken weer de weg op. Mijn doel? Dat is duidelijk, de Tour de France natuurlijk. Daar wil ik straks klaar voor zijn. Ik heb er een goed gevoel over.”