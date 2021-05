Giro 2021: Krists Neilands eerste uitvaller na val op weg naar hotel

Voor Krists Neilands heeft de Giro d’Italia welgeteld een etappe geduurd. De Let van Israel Start-Up Nation kwam na de individuele tijdrit door Turijn ten val op de terugweg naar het hotel en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Neilands had de 8,6 kilometer door Turijn afgelegd in 9:42 minuten, goed voor de 105e positie in de uitslag. Op de weg terug naar het hotel kwam de 26-jarige Let, die dit seizoen al zesde was in de GP Indurain, echter ten val en werd daarop naar het ziekenhuis overgebracht.

Daar bevestigde een scan een gebroken rechtersleutelbeen. Neilands moet daarvoor onder het mes en verschijnt daarom niet aan de start van de tweede rit. Voor de Let was het zijn derde start in de Giro d’Italia in zijn carrière.