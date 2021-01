Negen WorldTour-renners aan de start van Santos Festival of Cycling

Naast INEOS-renner Richie Porte en James Whelan van EF Education-NIPPO verschijnen nog zeven renners uit de WorldTour aan de start van het Santos Festival of Cycling, dat komende donderdag begint. Onder hen is ook Chris Harper van Jumbo-Visma.

Begin november werd bekend dat de WorldTour-koers Tour Down Under dit jaar niet doorgaat. De etappekoers werd al snel vervangen door een vierdaagse wegkoers voor mannen en vrouwen, als onderdeel van het grotere Santos Festival of Cycling. Het startveld bestaat uit Australische teams en renners, die in deze periode thuis in Australië zijn.

Porte en Whelan maken in de vierdaagse wedstrijd deel uit van Team Garmin Australia, dat in het tenue van de Australische nationale selectie rijdt. Harper maakt als gastrijder deel uit van Cervélo Tonsley Village. Team BikeExchange heeft een eigen ploeg aan de start met Cameron Meyer, Luke Durbridge, Alex Edmondson, Kaden Groves, Lucas Hamilton en Damien Howson.

Vrouwen

Ook doet Team BikeExchange met een ploeg mee aan de vrouwenkoers. De ploeg brengt Jessica Allen, Grace Brown, Lucy Kennedy, Sarah Roy en Alexandra Manly (gastrenster) aan het vertrek. Lauretta Hanson van Trek-Segafredo wordt bij Team Garmin Australia door Neve Bradbury van Canyon SRAM en Sarah Gigante (TIBCO-SVB) vergezeld.