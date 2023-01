Negen WorldTeams in komende editie van Tour of Oman

De organisatie van de Tour of Oman (11-15 februari) zal komende maand negen WorldTeams verwelkomen aan de start. Zo geven onder meer UAE Emirates, Soudal-Quick-Step en Intermarché-Circus-Wanty acte de présence.

Verder zijn ook AG2R Citroën, Astana Qazaqstan, BORA-hansgrohe, Cofidis, Movistar en Arkéa-Samsic van de partij in de vijfdaagse rittenkoers door het Sultanaat Oman. Vorig jaar stonden zeven teams van het hoogste wielerniveau aan het vertrek van de Tour of Oman.

De organisatie rekent dit jaar ook op ProTeams Bingoal WB, Burgos-BH, Equipo Kern Pharma, Human Powered Health, Lotto Dstny en Uno-X. Het peloton bestaat dit jaar uit achttien ploegen, met ook nog de continentale teams JCL Team Ukyo en Terengganu Polygon Cycling Team en de nationale selectie van Oman.

Grote namen

De klimmers komen in de 2023-editie van de Tour of Oman goed aan hun trekken. De organisatie heeft namelijk twee lastige etappes uitgetekend, eindigend op de flanken van Jabal Haat en Green Mountain. Ook in de tweede en vierde etappe mogen de renners zich opmaken voor een lastige finale. De openingsrit is dan weer iets voor de rappe mannen.

Op de voorlopige deelnemerslijst prijken interessante namen als Mark Cavendish, Pascal Ackermann, Tim Merlier, Emanuel Buchmann, Ide Schelling, Cian Uijtdebroeks, Ruben Guerreiro, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, David Dekker en Mauri Vansevenant. Ook de winnaar van vorig jaar, Jan Hirt, staat er tussen.

Lees meer: Niet één, maar twee bergetappes in Tour of Oman 2023

Deelnemende ploegen Tour of Oman 2023 (11-15 februari)

WorldTeams

AG2R Citroën

Arkéa-Samsic

Astana Qazaqstan

BORA-hansgrohe

Cofidis

Intermarché-Wanty-Circus

Movistar

Soudal-Quick-Step

UAE Emirates

ProTeams

Bingoal WB

Burgos-BH

Equipo Kern Pharma

Human Powered Health

Lotto Dstny

Uno-X

Continental-teams

JCL Team Ukyo

Terengganu Polygon Cycling Team

Nationale selecties

Oman