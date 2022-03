Neemt Quick-Step Jakobsen mee naar Milaan-San Remo? “We zijn er nog niet uit”

Fabio Jakobsen begon ruim een maand geleden aan zijn seizoen, maar heeft inmiddels al zes zeges op zak. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl is kortom uitstekend op dreef en dus is het de vraag of Jakobsen over een kleine twee weken moet worden uitgespeeld in Milaan-San Remo. Jakobsen zelf ziet het wel zitten, zijn ploeg houdt nog een slag om de arm.

Vlak voor de start van de derde etappe van Parijs-Nice werd ploegleider Tom Steels aan de tand gevoeld door Sporza. “We zijn er nog niet uit”, reageert de oud-sprinter als het gaat over Jakobsen en (een eventuele deelname aan) Milaan-San Remo. “Het houdt ons ook bezig, maar we wachten eerst nog een paar dagen Tirreno-Adriatico af. De selectie is nog niet rond.”

“Is het die gok waard?”

Keuze te over bij Quick-Step Alpha Vinyl: de Belgische sterrenformatie kan bijvoorbeeld ook Julian Alaphilippe (een ex-winnaar van Milaan-San Remo), Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Zdeněk Štybar uitspelen in ‘La Primavera’. Verder is het geen uitgemaakte zaak dat we in San Remo een sprint krijgen van een omvangrijke groep, tussen de snelste renners op twee wielen.

“De Cipressa en Poggio zijn toch niet zo gemakkelijk. Maar er komt een dag dat Milaan-San Remo toch weer uitdraait op een sprint van veertig à vijftig renners, bijvoorbeeld als de wind goed staat. Is het die gok waard?”, vraagt Steels zich af. “Je moet rekenen dat je Milaan-San Remo tien keer moet rijden om als sprinter één à twee kansen te krijgen. Fabio is een nuchtere kerel. Hij heeft het volste vertrouwen in de beslissingen van de ploeg. Maar hij is er wel mee bezig.”