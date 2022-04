Neef en trainer van Julian Alaphilippe: “Hij had heel veel pijn, maar grapte ook meteen”

Julian Alaphilippe ligt voorlopig nog in de lappenmand na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn neef en trainer Franck Alaphilippe heeft in L’Équipe een interview gegeven met een update vanuit het ziekenhuis. “Hij had nog steeds heel veel pijn, maar was helemaal niet in een down-stemming”, vertelt hij.

Franck Alaphilippe was erg bezorgd toen hij de wereldkampioen van Quick-Step-Alpha Vinyl op de tv-beelden in de greppel zag liggen naast een boom. “Maar toen ik hem zag (via een videoverbinding, red.) was ik alweer gerustgesteld”, geeft hij aan. De schade bij Alaphilippe is wel groot, met twee gebroken ribben, een breuk in het schouderblad en een klaplong.

“Maar hij was ook meteen weer grappen aan het maken. De joker zoals ik hem ken”, aldus Franck over zijn neef. “Het is duidelijk dat hij ernstig gewond is. De klap is heel groot geweest. ’50 centimeter verder had ik die boom vermeden en was ik weer op de fiets gesprongen’, zei hij nog. Om het in zijn woorden te zeggen: ‘Ik moest deze boom wel raken’.”

‘Een donkere periode zoals nu had Julian nog nooit’

De ernstige blessures zetten Alaphilippe voorlopig buitenspel. Hij zou op hoogtestage gaan naar de Sierra Nevada, in aanloop naar het Critérium du Dauphiné en de Tour de France, maar dat programma gaat al op de schop. En dat terwijl het seizoen van de wereldkampioen nog niet heel lekker loopt. Volgens Franck maakt elke renner wel eens zo’n pechjaar mee. “Julian zit daar nu middenin. Hij heeft altijd wel moeilijke periodes gehad, maar een donkere periode zoals nu nog nooit.”

“Sinds het begin van dit jaar heeft hij last gehad van verkoudheid, bronchitis, hij heeft griep gehad en hij is drie keer gevallen. En dat in minder dan twee maanden tijd. Maar nu ik hem gezien heb, heb ik het gevoel dat deze situatie hem sterker gaat maken. Dit gaat hem mentaal meer weerbaarheid geven en hij zal nog meer vastberaden zijn dan voorheen. We kunnen nog geen hersteldatum geven, maar ik ben erg optimistisch voor de rest van het seizoen”, geeft zijn trainer aan.