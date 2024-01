Nick Doup • zaterdag 20 januari 2024 om 07:43 zaterdag 20 januari 2024 om 07:43

Nederlandse WK-selectie bij de vrouwen ‘geen hogere wiskunde’ voor bondscoach De Knegt

De Nederlandse selectie voor het WK veldrijden bij de vrouwen staat eigenlijk al vast. Dat concludeert ook bondscoach Gerben de Knegt in gesprek met WielerFlits. Hij mag met maar liefst negen rensters van start en hoeft daarbij geen lastige keuzes te maken, mede dankzij de afwezigheid van Shirin van Anrooij.

Officieel is de selectie voor het aanstaande wereldkampioenschap in het Tsjechische Tábor nog niet. Dat gebeurt pas na de laatste manche in de Wereldbeker van dit seizoen, zondag 28 januari in Hoogerheide. De eis van bondscoach De Knegt om voor een WK-plek in aanmerking te komen – twee keer top-16 eindigen in de Wereldbeker – is door alle genoemde namen gehaald.

Fem van Empel is startgerechtigd als regerend wereldkampioene en Ceylin del Carmen Alvarado heeft een comfortabele voorsprong in de Wereldbeker. Mocht zij dat klassement winnen, dan heeft hij op persoonlijke titel een startplek. Mocht Alvarado onverhoopt niet winnen, dan kunnen alleen Puck Pieterse of Lucinda Brand nog winnen en blijft dat plekje dus binnen de Nederlandse ploeg.

Daarnaast heeft Nederland op basis van de landenranking recht op zeven startplekken in Tábor. Plus Van Empel en Alvarado betekent dat dus negen rensters op het WK. “Die negen kun je ook wel invullen, zeker nu Shirin van Anrooij geblesseerd is”, vertelt De Knegt aan WielerFlits. De Zeeuwse crost dit seizoen niet meer door een gebroken rib en mist dus ook het WK.

‘Deze negen horen op het WK thuis’

Een geluk bij een ongeluk dus. “Voor een paar rensters is dat het wel”, aldus de bondscoach, die nu geen moeilijke knopen moet doorhakken. Rensters als Aniek van Alphen en Denise Betsema hadden anders ‘gestreden’ om het laatste plekje in de WK-selectie. “Maar de negen die er nu staan hebben allemaal voldaan aan de eis en zij hebben het niveau. Zij horen op het WK thuis, dus zonder ziekte of blessures hoef ik geen keuzes te maken. Dat is geen hogere wiskunde.”

Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf mengen zich, onder meer in Wereldbeker-manches, ook steeds vaker tussen de genoemde namen, maar zij gaan op het WK veldrijden uitkomen in de U23-categorie.