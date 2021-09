Nederlandse teams laten door luxe PWZ Zuidenveld Tour in Drenthe links liggen

De PWZ Zuidenveld Tour (1.2) is een van de vaste Nederlandse wedstrijden op de UCI-kalender, ware het niet dat de koers dit jaar verplaatst is van 24 april naar 18 september. Kwelgeest: corona. Het kan best eens zijn dat er dit jaar voor het eerst sinds de oprichting in 1992 een niet-Nederlandse winnaar op het de hoogste podiumplek staat. Van de zes Continental-teams die Nederland rijk is, starten alleen Metec-TKH en VolkerWessels. De andere vier hebben een te druk koersprogramma.

De Nederlandse continentale teams zitten niet verlegen om uitnodigingen van koersen dit najaar. ABLÒC rijdt vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen, zaterdag de Primus Classic, zondag de Ronde van Midden-Brabant en dinsdag de Textielprijs Vichte. “Een redelijk vol programma waarin dubbel rijden niet past”, laat de ploeg ons weten. Ook Jumbo-Visma Development geeft de voorkeur aan de koers in Koolskamp, terwijl ze zaterdag ook de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik afwerkt.

SEG Racing Academy laat ook verstek gaan. “De wedstrijd past helaas niet in ons programma”, vertelt teammanager Sven Jonker aan WielerFlits. “We rijden vrijdag Koolskamp, zondag de Gooikse Pijl en dan hebben we maandag nog het WK tijdrijden waar een aantal van onze jongens aan meedoen. Dat is het nadeel van al die wedstrijden die van het voorjaar naar het najaar zijn verplaatst”. Ook BEAT Cycling rijdt zondag de Gooikse Pijl en de Nederlandse continentale ploeg zat al met een rennerstekort.

Organisatie respecteert keuzes

De organisatie van de Zuid-Oost Drenthe Classic – zoals de koers ook wel heet – vindt het jammer dat de vier teams er niet bij zijn. “Het is heel druk op de kalender, met name in België”, ziet ook woordvoerder Roelof Hingstman. “Je kunt het besluit van de teams alleen maar respecteren. Maar de medaille heeft ook een keerzijde. Normaal hebben we moeite om vijf ploegen uit het buitenland te verwelkomen. Nu stonden ze in de rij. Eerst waren het er acht, maar eentje heeft er afgezegd. Zo zie je maar.”

Hingstman en zijn collega’s kunnen er ook wel mee leven. De PWZ Zuidenveld Tour zag in 1992 namelijk om een specifieke reden het levenslicht. “PWZ staat voor Promotie Wielersport Zuid-Oost Drenthe. Eigenlijk is de wedstrijd in het leven geroepen voor de noordelijke wielerclubs, zoals De Peddelaars, de voormalige wielervereniging uit Emmen en de NWVG. We wilden hen een podium geven, een echte wedstrijd. En daar kwamen steeds grotere ploegen op af. Daar gaan we nu een beetje naar terug.”

“We verwachten daardoor een meer open wedstrijd, omdat het niveauverschil minder groot is”, gaat Hingstman verder. “Het vergroot ook de kans op een lokale winnaar en dat is mooi voor het publiek. Adrie Lindeman (Riwal, red.) werd bijvoorbeeld in finishplaats Nieuw-Amsterdam geboren. Gert-Jan Bosman en Tijmen Eising (beiden VolkerWessels, red.) komen hier uit de buurt. Ook oud-winnaar Elmar Reinders (Riwal, red.) uit Emmen is een bekende jongen uit de streek. Hij is goed in vorm.”

Eén kasseistrook in plaats van zes of zeven

De verplaatsing van het voor- naar het najaar had nog een nadelig effect voor de koers. “Normaal zitten er zes tot zeven kasseistroken in het parcours, daar is er nu nog een van over”, vertelt Hingstman. “Bij de parcoursverkenning kwamen we erachter dat de meeste stroken er heel slecht bij liggen vanwege begroeiing. Met goed fatsoen kun je daar niemand overheen sturen. In het voorjaar heb je daar geen last van, maar nu hebben we een natte en groeizame zomer gehad. Dat is jammer.”

Maar ook daar ziet de organisatie weer het positieve van in. “Natuurlijk maken de kasseistroken de wedstrijd extra spectaculair. Maar nu krijgen we waarschijnlijk een wat compactere koers en dat zorgt voor meer spanning. Dat is ook mooi, want de overgang naar het najaar was best lastig. Inzet van politie is steeds moeilijker te bewerkstelligen, gemeenten eisen steeds meer voor vergunningen in deze tijden en onze vrijwilligers delen hun jaar ook in op het voorjaar. Daarom is het mooi dat het doorgaat!”

“We krijgen zaterdag ook prachtig mooi weer”, gaat de woordvoerder verder. “Persoonlijk vind ik een winnaar die alleen aankomt het allermooist. Dan ben je de beste en heb je echt gewonnen van een tegenstander. Een sprint is ook mooi, maar dan wint niet altijd de sterkste. Gelukkig maken de renners nog altijd de koers. Volgend jaar keren de kasseistroken in ieder geval weer terug. Dan hebben we een jubileumjaar, met onze dertigste editie. De datum ligt al vast: de PWZ Zuidenveld Tour 2022 is op 30 april.”