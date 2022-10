Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen bekend

De KNWU heeft de selectie voor de Wereldbeker Maasmechelen van aankomende zondag bekendgemaakt. Bij de vrouwen rijdt wereldkampioene Marianne Vos haar eerste wereldbekercross van het seizoen, bij de mannen is er de rentree in het veld van Joris Nieuwenhuis.

Bondscoach Gerben de Knegt kan in Maasmechelen nog niet rekenen op Lucinda Brand. De Europees kampioene brak bij een val op training in Tabor haar middenhandsbeentje en komt voorlopig niet in actie. Onder anderen Marianne Vos, Fem van Empel en Puck Pieterse zijn er wel bij. “Het is voor Marianne een eerste indicatie waar ze staat in een internationaal veld, ook van belang met het oog op haar ambities voor op het Europees Kampioenschap”, zegt De Knegt op de site van de KNWU.

“We hebben in de breedte zondag een sterk blok bij de elite-vrouwen, waar Fem van Empel blijft bevestigen en Puck Pieterse heel sterk debuteerde in Tabor. Het is mooi om te zien hoe de Nederlandse vrouwen op dit moment – maar normaal gezien ook in de toekomst – een hoog niveau weten te halen.”

Bij de mannen keert Joris Nieuwenhuis na zijn – laatste – wegseizoen dus terug in het veld. “Hij heeft gekozen om zich opnieuw op de cross te richten. Dat kan een welkome kwaliteitsimpuls zijn naast Lars van der Haar, die dit seizoen al sterk opende. Later verwachten we ook de terugkeer van Corné van Kessel en Mathieu van der Poel. Voor de jongeren categorieën is Maasmechelen een mooie generale repetitie voor het EK in Namen een week later. We hopen de hoopgevende resultaten van Tabor bij de junioren (m/v) door te kunnen trekken.”

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen – elitemannen

Lars van der Haar

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Joris Nieuwenhuis

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen– elitevrouwen

Denise Betsema

Fem van Empel

Annemarie Worst

Puck Pieterse

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Shirin van Anrooij

Marianne Vos

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Maud Kaptheijns

Leonie Bentveld

Iris Offerein

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen – beloften-mannen

Pim Ronhaar

Luke Verburg

Danny van Lierop

Tibor del Grosso

Bailey Groenendaal

David Haverdings

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen – junior-mannen

Guus van den Eijnden

Senna Remijn

Jelte Jochems

Mika Vijfvinkel

Floris Haverdings

Keije Solen

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Maasmechelen – junior-vrouwen

Lauren Molengraaf

Puck Langenbarg

Fee Knaven

Roxanne Takken

Bloeme Kalis

Sara Sonnemans