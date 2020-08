Nederlandse overheid zet regio Nice op ‘code oranje’ vanwege coronavirus maandag 24 augustus 2020 om 16:46

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om het reisadvies voor het departement Alpes Maritimes aan te scherpen. De zuidelijke regio is op ‘code oranje’ gezet vanwege de huidige situatie omtrent het coronavirus. De stad Nice, waar komende zaterdag de Tour de France begint, ligt in het departement Alpes Maritimes.

De Nederlandse overheid adviseert reizigers alleen voor noodzakelijke reizen het oranje gebied in te gaan. Mensen die in dat gebied zijn geweest en terugkeren naar Nederland, wordt gevraagd om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

“Door de recente toename van het aantal Covid-besmettingen hebben de Franse lokale autoriteiten de bevoegdheid om lokale maatregelen verder aan te scherpen. Na een verblijf in de oranje gebieden gaat u bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine”, valt te lezen op de site van Buitenlandse Zaken, die nog geüpdatet moet worden.

Ook de regio rondom hoofdstad Parijs is nog altijd ‘oranje’ volgens Buitenlandse Zaken. De rest van Frankrijk is ‘code geel’, wat inhoudt dat reizen en vakantievieren er mogelijk is, maar dat er wel veiligheidsrisico’s zijn.

Het is niet bekend wat de gevolgen voor de Tour de France zijn van het aangepaste reisadvies, dat op dinsdag 25 augustus om 00.00 uur ingaat. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag.