Nederlands succes in Tour de Bretagne: Roel van Sintmaartensdijk wint slotrit

De slotetappe van Le Tour de Bretagne (2.2) is gewonnen door een Nederlander. Roel van Sintmaartensdijk bleek in de slotrit van de Franse rittenkoers over de snelste benen te beschikken en rekende af met de Noor Sakarias Koller Løland. De Zwitser Simon Pellaud mag zich eindwinnaar noemen.

De zevende en laatste etappe van de Tour de Bretagne begon in Piré-Chancé en eindigde na een onderneming van 163,5 kilometer in Châteaugiron. Onderweg stond er nog wel een gecategoriseerde helling op het menu, maar verder waren er geen onoverkomelijke obstakels voor de rappe mannen in dit peloton.

De rit draaide dan ook uit op een sprint met een grote groep. Van Sintmaartensdijk wist de licht oplopende sprint in zijn voordeel te beslissen en boekte zo een mooie overwinning voor zijn formatie Circus-ReUz-Technord, de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

De 21-jarige Van Sintmaartensdijk, die dit seizoen al enkele keren mocht proeven van het grote werk, was eerder dit jaar al de beste in de nationale koers Brussel-Opwijk. Volgende week zal de beloftevolle Nederlander deelnemen aan de beloftenversie van Parijs-Roubaix.

ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK WINS THE FINAL STAGE OF TOUR DE BRETAGNE!!!!! 🥇 pic.twitter.com/ia4jhljDZj — Circus-ReUz-Technord (@CircusRT_U23) May 1, 2023

Simon Pellaud kroonde zich in Châteaugiron tot eindwinnaar van de Tour de Bretagne. De Zwitserse rasaanvaller, die sinds dit jaar uitkomt voor Tudor Pro Cycling, greep in de derde etappe de macht en wist de laatste ritten zonder kleerscheuren af te werken. Pellaud werd op het eindpodium geflankeerd door Nolann Mahoudo (2e) en Luke Lamperti (3e).