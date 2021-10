Nederlands Pon neemt Cannondale over en wordt grootste fietsenproducent ter wereld

Het Nederlandse Pon Holdings heeft een grote slag geslagen in de wereldwijde fietsindustrie. Het bedrijf heeft namelijk Dorel Sports (o.a. Cannondale) overgenomen, onderdeel van het Canadese beursgenoteerde Dorel Industries. Met een omzet van 2,5 miljard euro wordt het gecombineerde bedrijf de grootste fietsproducent ter wereld.

Pon Holdings had al verschillende fietsmerken in zijn portfolio, waaronder Gazelle, Cervélo, Urban Arrow, Focus, Santa Cruz en Kalkhoff met locaties in Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, China, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk, Hongkong en Australië. Met de overname van het Canadese Dorel Sports zijn onder andere de fietsmerken Cannondale, Schwinn, Mongoose en GT Bicycles gemoeid.

Het Amsterdamse bedrijf telt ongeveer 700 miljoen euro neer voor Dorel Sports. Met deze deal wil Pon Holdings zijn positie op de Amerikaanse markt verder verstevigen. “Dit is een doorbraak in de VS”, laat een woordvoerder namens Pon weten aan Het Parool. “Schwinn is de grootste fietsfabrikant in de VS. Cannondale kennen we hier vooral van racefietsen, maar heeft in Noord-Amerika ook een compleet portfolio.”