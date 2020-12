Nederlands kampioenschap Strandrace gaat niet door

Het Nederlands kampioenschap Strandrace vindt deze winter niet plaats. De organisatie van de Subaru Beachbattle, verantwoordelijk voor het evenement, laat weten dat de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te weinig ruimte geven om de titelstrijd door te laten gaan.

De wedstrijd in Wijk aan Zee zou op zondag 14 februari plaatsvinden. Het NK zal niet op een andere locatie en/of ander tijdstip doorgaan. De huidige kampioenen mogen tot de volgende editie van het NK Strandrace in hun kampioenstrui uitkomen.

Begin dit jaar werd het NK Strandrace georganiseerd in Scharendijke. Bij de mannen was Ivar Slik de beste. De Europese kampioen reed voor halfkoers weg met Rick van Breda, waarna hij in de slotfase afstand nam van zijn À Bloc-teamgenoot. Jordy Buskermolen werd derde. Bij de dames pakte Natalie van Gogh de titel.

Eerder ging er al een streep door de Europese kampioenschappen in Duinkerke. Het EK strandrace stond gepland voor zondag 6 december. Organisator MTB Beachrace is inmiddels wel bezig met het samenstellen van een kalender van vier bekende strandraces, al is het maar de vraag of de wedstrijden in januari (tijdens de lockdown) en februari doorgaan.