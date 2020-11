Magnus Sheffield breekt achtervolgingsrecord

Magnus Sheffield, die komend jaar als neoprof uitkomt voor Rally Cycling, heeft het wereldrecord gebroken op de 3 km individuele achtervolging voor junioren. In het Olympic Training Center in Colorado, dat op 1.840 meter hoogte ligt, zette de jonge Amerikaan de klok stil na 3:06,447 minuten.

Daarmee was hij ruim drie seconden sneller dan de recordtijd die Jumbo-Visma-renner Finn Fisher-Black in 2019 in Cambridge neerzette (3:09,710). Eerder dit jaar moest Sheffield, die in 2019 op het WK wielrennen in Yorkshire brons pakte in de wegkoers, lijdzaam toezien hoe de junioren- en beloftenwedstrijd werd geschrapt uit het WK in Imola.

Daarmee zag hij de kans om in zijn laatste jaar bij de junioren mee te strijden om de zege aan zich voorbijgaan. In plaats van bij de pakken neer te zitten, bedacht hij een nieuwe uitdaging door het achtervolgingsrecord op de drie kilometer aan te vallen. “Dit is iets waar ik in mijn eigen tijd voor zou kunnen trainen”, vertelde Sheffield eerder aan VeloNews.

“Het is alsof je een staande veldritstart doet”

De Amerikaan, die naast wegwielrennen ook geregeld aan veldrijden heeft gedaan, bestudeerde voor zijn poging onder meer ritten van wereldkampioen achtervolgen Filippo Ganna. “Het is alsof je een staande veldritstart doet. Je begint met 1200 watt en dan moet je gaan zitten en volhouden. Je trapt nooit minder dan 500 watt.”

Vaststaat dat Sheffield een Amerikaans achtervolgingsrecord heeft gevestigd. Het is niet bekend of de UCI het record officieel erkent.

Congratulations @MagnusSheffield on CRUSHING the National 3k Pursuit record by almost 10 seconds!💥Magnus attempted the record today at the Olympic Training Center Velodrome in Colorado Springs, Colorado finishing with a time of 3:06.447 ⏱️ #WeChampionCycling pic.twitter.com/eMXZfXdv2x — USA Cycling (@usacycling) November 20, 2020