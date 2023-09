maandag 11 september 2023 om 12:27

Nederlands kampioen gravel tekent contract bij BEAT

BEAT heeft zich versterkt met Lars Loohuis voor 2024. De Nederlander werd zaterdag in Banholt nog Nederlands kampioen gravel door Thijs Zonneveld te kloppen.

“Ik kijk er naar om de overstap naar BEAT te maken en samen te strijden voor overwinningen. Persoonlijk wil ik uitblinken in de voorjaarsklassieker en meedoen voor de overwinning”, vertelt Loohuis in een persbericht.

Loohuis reed de afgelopen vijf seizoenen voor ABLOC, waar zijn beste wegresultaten een 9de plek in de Midden-Brabant Poort Omloop en een 13de plaats in de Ster van Zwolle zijn. BEAT haalde eerder al Jeroen van Krimpen en Daan van Sintmaartensdijk bij het team voor 2024.

