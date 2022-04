Slechts één Nederlander slaagde er ooit in om de Waalse Pijl op zijn naam te schrijven. Dat was in 1976 niemand minder dan Joep Zoetemelk. In de 86ste editie van La Flèche Wallonne gaan de volgende landgenoten een poging doen om zich in de historieboeken te fietsen. Wout Poels en Bauke Mollema lijken de voornaamste kandidaten.

Dit zijn de Nederlanders in La Fleche Wallonne - 2022

JUMBO-VISMA

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

BORA-HANSGROHE

TREK-SEGAFREDO

BAHRAIN VICTORIOUS

TEAM DSM