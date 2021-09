Nederlanders heersen in eerste twee etappes Flanders Tomorrow Tour

De gloednieuwe beloftenkoers Flanders Tomorrow Race is zaterdag toe aan de derde en vierde etappe. Zaterdagmorgen werken de U23-renners een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer af, zaterdagmiddag volgt een rit in lijn met een lokale omloop in Handzame. Tot nu toe is het oranje boven, want de eerste ritten werden beide gewonnen door Nederlanders.

Van Belle fopt meer ervaren beloften

In de eerste etappe bleek eerstejaarsbelofte Loe van Belle (Jumbo-Visma Development) in en rond Poperinge – met in de finale twee keer de befaamde Kemmelberg – de beste uit een kopgroep van zes. Daarin niet de minste namen, want ook Daan Hoole, Marco Frigo (beiden SEG Racing Academy), de rappe Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon) en ploegmaat Mick van Dijke zaten mee. Allemaal beloften die hun sporen in dit circuit reeds verdiend hebben. Van Belle troefde ze echter slim af.

“We hebben de hele tijd actief van voren gereden”, doet Van Belle zijn verhaal. “Dat was perfect. Om de beurt hebben we aangevallen. Tim van Dijke zat een kilometer of dertig in de aanval in een groep van vijf man. Wij reden toen achter de eerste achtervolgers aan. Daarna kwamen er aanvallen over en weer. Mick van Dijke en ik draaiden heel goed de Kemmelberg op. In de afdaling pakten wij in een groep van zes een gaatje en hebben we goed doorgedraaid.”

“Ik heb veel met Mick gecommuniceerd over hoe we het gingen aanpakken”, gaat hij verder. “In de laatste kilometer pakte de groep een vluchtheuvel aan de linkerkant. Ik ging er rechts langs en had veel meer snelheid, dus ik ben vol aangegaan. Uiteindelijk ben ik met een mooie voorsprong over de streep gekomen. Mick finishte nog op een goede derde plek. Het is mooi om het af te maken met zo’n ploegentactiek en deze manier van koersen.”

Krul troeft sprinters af

De tweede etappe betrof een omloop in en rond Staden. Nadat de vroege vlucht gegrepen was, stevende de rit af op een massasprint. Die werd verrassenderwijs gewonnen door Wessel Krul. De 21-jarige Noord-Hollander van SEG Racing Academy staat vooral te boek als een talentvolle tijdrijder. Desondanks had hij zich eerder dit jaar in de UCI Nation’s Cup U23 ook al verzekerd van het puntenklassement in de Vredeskoers. Hij werd toen twee keer tweede in een gereduceerde pelotonsprint.

Dat was na twee lastige ritten, maar nu was de etappe zo goed als vlak. Krul liet de Canadese sprinter Riley Pickrell achter zich, terwijl de tweelingbroers Mick en Tim van Dijke op de plaatsen drie en vier eindigden. Ook die laatste twee zijn niet meteen te typeren als pure sprinters, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de echte topsprinters in dit veld ontbreken. Desondanks is het een mooie opsteker voor Krul, die door het stoppen van SEG Racing Academy op zoek moet naar een nieuwe ploeg.

Stage victory in Flanders Tomorrow Tour for our Wessel Krul!💪 Well deserved win for this fighter!#FlandersTomorrowTour #talentdevelopment @SEGRacing pic.twitter.com/3ZsaV1F694 — Sven Jonker (@SvenJonker) September 3, 2021