Nederland wint ploegentijdrit Tour de l’Avenir

De ploegentijdrit in de Tour de l’Avenir is een prooi geworden voor de Nederlandse ploeg. De zes renners van Adriaan Helmantel zetten in het Noord-Franse Laon de snelste tijd op de klok. Mick van Dijke, de Nederlandse U23-kampioen tijdrijden, is de nieuwe leider.

Na een proloog en een rit in lijn werd op de derde dag van de Tour de l’Avenir wederom tegen de klok gestreden. Door en rond Laon was namelijk een ploegentijdrit van 27 kilometer uitgetekend. De finish was op de Rampe d’Ardon, een klim die met nog 1800 meter te rijden begon en omhoog liep aan een gemiddelde stijging van 4 à 5%. Søren Wærenskjold mocht proberen zijn gele trui met de Noorse ploeg te verdedigen.

De Nederlandse ploeg, met Daan Hoole, Marijn van den Berg, Casper van Uden, Gijs Leemreize, Mick van Dijke en Enzo Leijnse, verbeterde in de voorlaatste rit de snelste tijd van Spanje, de ploeg van Juan Ayuso en Carlos Rodríguez, met 23 seconden. Alleen Noorwegen moest op dat moment nog binnenkomen, maar gele trui Wærenskjold en zijn mannen kwamen niet aan de tijd van Nederland en Spanje.

Morgen staat tussen Château-Thierry en Donnemarie-Dontilly weer een rit in lijn in het routeboek. Op het eerste gezicht lijkt het een etappe voor de sprinters, maar dichterbij bekeken is het toch een verraderlijke dag. De rit voert de renners over glooiende wegen verder in de richting van de Alpen, met onderweg vier klimmetjes van de vierde categorie. De streep is getrokken boven op een muur, die ze twee keer doen.

🏁 Meilleur Temps pour les Pays-Bas en 30'41 pic.twitter.com/wpqmUIPFG9 — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) August 15, 2021