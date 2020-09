Nederland wint ploegentijdrit Orlen GP (Nations Cup U23), Daan Hoole leider

De openingsetappe – een ploegentijdrit – in de Orlen GP is gewonnen door Nederland. De KNWU-selectie haspelde de 27 kilometer als snelste af. Zwitserland – met EF Pro Cycling-prof Stefan Bissegger – werd tweede, terwijl Duitsland als derde eindigde. Daan Hoole is de eerste leider.

Orlen GP is een Poolse tweedaagse die sinds vorig jaar deel uitmaakt van de UCI Nations Cup U23, waartoe ook de Ronde van Vlaanderen voor beloften en de Ronde van de Toekomst behoren. Door corona werd deze wedstrijd verschoven van mei naar september en is het een van de weinige U23-koersen die in dit gekke wielerseizoen – net als onlangs de Ronde van Italië voor beloften – wél doorgang vindt.

Toch hebben veel nationale selecties bedankt voor de rittenkoers. Er doen slechts twaalf landen mee, met daarnaast nog een extra Pools team. Met Duitsland (Michel Heßmann van Jumbo-Visma U23 en Hannes Wilksch van Sunweb U23), Zwitserland (Bissegger en klimtalent Mauro Schmid), Oostenrijk (Tobias Bayer, Markus Wildauer), Estland (Raït Ärm, Markus Pajur), een sterk Slovenië én Nederland stonden er toch enkele goede teams aan de start.

In de ploegentijdrit moesten de landenteams 27 kilometer afhaspelen. Uiteindelijk trok Nederland dus aan het langste eind. Bondscoach Adriaan Helmantel ging met Marijn van den Berg (Metec-TKH), Nederlands U23 kampioen op de weg Stijn Daemen (A BLOC), Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development), Daan Hoole (SEG Racing Academy), Olav Kooij (Jumbo-Visma Development) en Maikel Zijlaard (SEG Racing Academy) naar Polen.

Uiteindelijk haalde het minimum aantal van vier renners de finish; alleen Van den Berg en Zijlaard moesten na hun inspanningen de rol lossen. Zuid-Hollander Hoole reed als eerste over de meet en mag morgen zodoende de leiderstrui aantrekken. Zwitserland eindigde op twaalf seconden van de oranje brigade, terwijl Nederlands Oosterburen uiteindelijk achttien tellen toegaven. Een Belgische selectie werd niet afgevaardigd naar Orlen GP.

‘Inzet is eindwinst’

Helmantel zette voorafgaand aan de Poolse rittenkoers hoog in. “Wij staan hier met een mooie en sterke ploeg aan de start. De wedstrijd is dit jaar in een heel ander gebied in Polen. In de rit in lijn van zondag zit een klim, maar die is op papier niet extreem lastig. Ik vermoed dat sprinter Olav Kooij (per 1 juli 2021 prof bij Jumbo-Visma, red.) dat aankan. Door een goede ploegentijdrit, willen we meedoen voor eindwinst.” Een goed begin, is het halve werk.

Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de de Fransman Nicolas Prodhomme (nu stagiair bij Cofidis). Andreas Kron (Riwal Securitas, volgend jaar Lotto Soudal) en Ilan Van Wilder (Team Sunweb) mochten toen mee het podium op. Gijs Leemreize (volgend jaar Jumbo-Visma) werd destijds achtste in de bergetappe. Toen bleek de ploegentijdrit doorslaggevend voor het eindklassement en dat lijkt ook nu het geval te zijn.