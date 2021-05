Nederland met Van der Breggen, Van Vleuten, Vollering en Vos naar Tokio

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse rensters komende zomer naar Tokio gaan voor de Olympische Spelen. De wegploeg bestaat uit uittredend olympisch kampioene Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos. Op de tijdrit komen Van der Breggen en Van Vleuten in actie.

Bondscoach Loes Gunnewijk moest lastige keuzes maken. Zo vallen onder meer Ellen van Dijk en Chantal van den Broek-Blaak buiten de selectie. “We hebben een zeer sterke lichting wielrensters tot onze beschikking waaruit we wel drie volwaardige olympische ploegen zouden kunnen selecteren. Dat is echt een luxepositie”, vertelt Gunnewijk.

“Uiteindelijk is er gekozen voor een ploeg die op alle scenario’s is voorbereid. Er wacht de rensters een loodzwaar parcours met 2.800 hoogtemeters en een hoge luchtvochtigheid. We zijn een van de favorieten, maar dat zijn wij gewend en daar kunnen ook de rensters heel goed mee omgaan”, aldus de bondscoach.

“Het blijft sport, op voorhand zijn er geen garanties. Alle puzzelstukjes moeten die dag in elkaar vallen, maar we vertrekken met een doel: dat is goud en een derde opeenvolgende titel. In de tijdrit maken we met twee van de beste tijdrijdsters van de wereld ook kans op het hoogst mogelijke resultaat. We gaan dus met veel ambitie naar Tokio.”

Twee oud-olympische kampioenen

Vos (2012, in Londen) en Van den Breggen (2016, in Rio de Janeiro) zijn de laatste twee olympische kampioenen op de weg. Voor Vos wordt het haar vierde deelname aan de Spelen. Van Vleuten gaat voor de derde keer van start en Van der Breggen voor de tweede keer. Vollering is de debutante in de ploeg.