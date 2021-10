Nederland met sterke ploeg naar WK baanwielrennen in Roubaix

De KNWU heeft bekendgemaakt welke renners komende week aan de start verschijnen van het WK baanwielrennen in Roubaix. Voor de sprintonderdelen kan Nederland op Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx rekenen. Op de duurnummers staan onder anderen Kirsten Wild en Amy Pieters aan het vertrek.

De teamsprintsters, die vorige week nog glansrijk Europees kampioen werden in Grenchen, en het koppel Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, Europees kampioen op de koppelkoers, ontbreken in Roubaix. De UCI houdt namelijk vast dat Europees kampioenen alleen welkom zijn op het WK als hun land heeft voldaan aan de regel om aan minstens een wedstrijd uit de Nations League te hebben deelgenomen – en dat is niet gebeurd. Wereldkampioenen mogen hun titel wèl verdedigen en dus komt de oranjeploeg wel in actie op de teamsprint voor mannen en de koppelkoers voor vrouwen. Voor de individuele onderdelen paste de UCI de regels aan.

Voor de sprintonderdelen rekent Nederland op de sprinttrein die in Grenchen Europees kampioen werd, met Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Sam Ligtlee. Hoogland en Lavreysen doen ook de individuele sprint en de Keirin. Hoogland rijdt daarnaast de Kilometer, net als Sam Ligtlee die mag proberen zijn regenboogtrui te verdedigen. Bij de vrouwen rijdt olympisch kampioene Shanne Braspennincx de sprint en de Keirin, waar Laurine van Riessen terugkeert in competitie na haar zware val tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Matthijs Büchli maakt net als tijdens het EK in Grenchen geen deel uit van de selectie.

Op de duuronderdelen doet de ervaren Roy Eefting het omnium en de scratch. De jonge Vincent Hoppezak komt uit op de puntenkoers. Bij de vrouwen mogen Kirsten Wild en Amy Pieters gaan proberen hun wereldtitel op de koppelkoers te verdedigen. Wild, die aan haar afscheidstournee bezig is, rijdt daarnaast de puntenkoers. De pas 20-jarige Maike van der Duin neemt het omnium en de scratch voor haar rekening. De jonge Van der Duin is de regerende belofte-kampioene op de scratch en werd tijdens het afgelopen elite-EK in Zwitserland knap vierde op zowel de scratch als het omnium. Jan-Willem van Schip, vorig jaar goed voor zilver op het omnium, ontbreekt.

Hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU ziet kansen om de successen van het afgelopen EK in Grenchen door te trekken naar het WK. “De selectie is kleiner dan op het EK, maar er zijn kansen genoeg op aansprekende resultaten. We mogen daarom zeker met ambitie afreizen naar Frankrijk. De sprinters bij de mannen willen voor de wereldtitels gaan en ook op veel andere sprint- en baanonderdelen hebben we medaillekansen. Het is mooi om Kirsten Wild terug op de baan in actie te zien. Ook zijn we benieuwd naar de prestaties van jonge coureurs als Vincent Hoppezak en Maike van der Duin tussen de wereldtop en naar Roy Eefting op de scratch.”

Vrouwen

Sprint

Shanne Braspennincx

Keirin

Shanne Braspennincx

Laurine van Riessen

Omnium

Maike van der Duin

Scratch

Maike van der Duin

Puntenkoers

Kirsten Wild

Madison

Kirsten Wild

Amy Pieters

Mannen

Teamsprint

Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen

Roy van den Berg

Sam Ligtlee

Sprint

Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen

Keirin

Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen

Kilometer

Sam Ligtlee

Jeffrey Hoogland

Omnium

Roy Eefting

Scratch

Roy Eefting

Puntenkoers

Vincent Hoppezak