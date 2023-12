maandag 4 december 2023 om 08:08

Nederland met beperkte selectie naar Wereldbeker Val di Sole: “Een combinatie van factoren”

De KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Val di Sole van aankomende zondag. Nederland vaardigt slechts vijf renners en drie rensters af voor de cross in Italië. Bij de mannen is Joris Nieuwenhuis de blikvanger, bij de vrouwen starten Manon Bakker, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse.

Veel renners hebben aan bondscoach Gerben de Knegt laten weten dat ze de Wereldbeker Val di Sole overslaan. “Dat komt door een combinatie van factoren, eigenlijk is het een optelsom”, aldus De Knegt. “Dit is eigenlijk voor veel sporters hét moment om kilometers op de weg in de zon te maken, richting de drukke kerstperiode maar zeker ook de kampioenschappen. Dat zelfs Pim Ronhaar, die tweede staat in de wereldbeker, die keuze maakt, geeft wel aan dat veel renners dat als een must zien.”

“Bovendien is Val di Solo logistiek en daardoor ook financieel gezien lastig, je bent veel tijd kwijt voor de reis. En een enkeling neemt ook mee dat er vorig jaar op een ijzig parcours veel valpartijen waren. Als je dan toch één weekend moet kiezen voor een break, dan wordt dat voor veel sporters deze.’’

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Val di Sole (zondag 10 december)

Elite mannen

Joris Nieuwenhuis

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Stan Godrie

Klaas Groenen

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Puck Pieterse

Manon Bakker