Nederland grijpt naast medaille op Mixed Relay: “Geen parcours voor ploegentijdrit”

Nederland eindigde als zevende in de Mixed Relay op het WK in Glasgow. Daan Hoole, Jos van Emden, Tim van Dijke, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus en Loes Adegeest strandden op dik anderhalve minuut van winnaar Zwitserland. “Toen Hoole viel, wist ik meteen dat het niet meer goed kwam”, vertelde Van Emden na afloop bij NOS.

Het was dinsdag niet de dag van Hoole. De renner van Lidl-Trek kampte voor de start van de Mixed Relay met een bloedneus, waardoor hij uiteindelijk met een mondmasker in de neus van start moest. Na enkele kilometer ging Hoole als klap op de vuurpijl tegen de grond. “Hij zei dat het zijn eigen schuld was en baalde flink”, aldus Van Emden. “Ik keek achterom in de hoop dat er maar een iemand gevallen was.”

WK 2023: Daan Hoole komt ten val tijdens Mixed Relay Lees ook:

“Ik wist wel meteen dat het een heel slecht moment was. Daarna moesten we echter omschakelen en meteen door. Met twee was het wel lastig, we moesten langere beurten doen en konden minder snelheid maken.” Van Emden gaf vervolgens aan dat hij geen fan is van het parcours in Glasgow. “Ik vind niet dat dit een parcours is voor een ploegentijdrit. Ik wil niet te negatief doen, maar ik had dit niet zo uitgetekend.”

Markus: “Zonder mij kon Nederland niet starten”

Voor Markus was het overigens ook een bijzondere dag. Zij werd pas dinsdagochtend gevraagd om mee te doen aan de Mixed Relay nadat Lorena Wiebes zich niet fit genoeg voelde. “Het was een beetje een vreemde dag. Ik werd vanmorgen na mijn training gevraagd of ik wilde starten. Tijdens mijn verkenning van het parcours hoorde ik dat Lorena niet fit was en dat Nederland niet kon starten als ik haar niet zou vervangen. Toen heb ik meteen gezegd dat ik er klaar voor was.”

“Je moet vervolgens wel snel schakelen en ik had mijn focus hier natuurlijk niet 110 procent op”, ging Markus verder. “Daarom besloten we dat ik de meiden zou helpen door een goede start te maken, waarna ik zou uitsturen.” Markus deed dat met het WK tijdrijden voor elite vrouwen in het achterhoofd. Die wedstrijd staat aanstaande donderdag op de agenda.

WK 2023: Lorena Wiebes is niet fit en past voor Mixed Relay ploegentijdrit Lees ook:

Lees ook: WK 2023: Zwitserland pakt het goud in Mixed Relay ondanks val Reusser, Nederland zevende