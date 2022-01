Nations Cup ook naar Milton in 2022

De UCI Track Nations Cup doet dit jaar onder meer Canada aan. De Canadese wielerbond heeft namelijk bevestigd dat een van de drie manches van de voormalige Wereldbeker in Milton wordt gehouden. In het Mattamy Cycling Center zijn de afgelopen jaren vaker wereldbekerwedstrijden verreden.

De Nations Cup-wedstrijden in Milton staan voor 12-15 mei op de internationale kalender. Naast alle zes de olympische baannummers (sprint, Keirin, teamsprint, ploegachtervolging, omnium en koppelkoers) staan de afvalkoers, de individuele achtervolging en de tijdrit (kilometer en 500 m) op het programma. De Canadese bond kondigde tegelijk aan dat ze ook voor 2023 is verzekerd van een plaats in de Nations Cup, met een optie voor 2024. Tussen 2017-2020 maakte Milton al drie keer deel uit van de Wereldbeker, de voorloper van de wedstrijdreeks.

“We zijn trots om de terugkeer van de Nations Cup in Milton aan de kondigen na maanden van overleg met de UCI”, aldus Mathieu Boucher, Chief Development Officer bij Cycling Canada. “We zijn optimistisch dat dit evenement door kan gaan zoals gepland en een geweldige manier zal zijn voor de toeschouwers om onze Canadese atleten te steunen die ons hebben geïnspireerd door het leveren van geweldige prestaties in Tokio, terwijl het ook een positieve economische impact zal hebben op lokaal en provinciaal niveau.”

In oktober werd bekend dat de Nations Cup van 21-24 april begint in de Sir Chris Hoy Velodrome in Glasgow. Het is nog niet bekend waar de derde manche gaat plaatsvinden in 2022.

UCI Track Cycling Nations Cup 2022

Glasgow (21-24 april)

Milton (12-15 mei)

+ nog een wedstrijd