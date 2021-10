Glasgow organiseert eerste manche Nations-Cup Baanwielrennen 2022

De Nations Cup-baanwielrennen zal volgend jaar beginnen in Glasgow, zo meldt de UCI in een persbericht. De eerste manche van de vervanger van de Wereldbeker baanwielrennen (21-24 april 2022) wordt gehouden op de Sir Chris Hoy Velodrome.

Dat het circus van de Track Cycling Nations Cup begint in Glasgow is niet zo verwonderlijk, aangezien over twee jaar het ‘Super-WK’ wielrennen zal plaatsvinden in Glasgow en Schotland. De Nations Cup, dat onderdeel is van de gepresenteerde baanhervormingen, kan gezien worden als de vervanger van de huidige Wereldbeker baanwielrennen en bestaat volgend jaar uit drie manches.

Dit jaar liep het organiseren van de Track Cycling Nations Cup allesbehalve soepel. Het plan was om naar drie verschillende steden op drie verschillende continenten te trekken, met Newport (Groot-Brittannië), Hong Kong (Azië) en het Colombiaanse Cali. Door de coronapandemie konden de wedstrijden in Newport en Cali echter niet doorgaan.

Het is nog onduidelijk waar de tweede en derde manche zullen plaatsvinden in 2022, dat maakt de UCI op een later moment bekend.