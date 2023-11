zaterdag 4 november 2023 om 11:48

Nathan Van Hooydonck zoekt naar oorzaak van hartproblemen: “Misschien heb ik te hard getraind?”

Nathan Van Hooydonck is inmiddels al een tijdje renner af. De Belg moest stoppen met wielrennen door hartproblemen. Een oorzaak voor die problemen is er nog niet gevonden. “Het is snel achteruit gegaan”, vertelt Van Hooydonck in gesprek met NOS.

“Mijn rechterhartkamer is te groot. Daardoor is er een hartritmestoornis ontstaan. In december was er tijdens een controle nog niets te zien, maar het is snel achteruit gegaan.” Wat de verklaring daarvoor is, is nog niet bekend. “Misschien heb ik te hard getraind? Ik heb altijd veel van mezelf gevraagd, maar ik denk niet dat dat de reden is.”

Van Hooydonck legt wel een link naar de nieuwe manier van koersen van de laatste jaren. “De finales worden vroeger opengebroken. Terwijl we vroeger twee uur op de limiet reden, is dat nu drie uur. In soms loodzware omstandigheden, dat is niet gezond. Of het daar iets mee te maken heeft, is moeilijk te zeggen. Het is wel frappant dat er meer gevallen zijn nu de manier van koersen is veranderd.”