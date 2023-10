zondag 22 oktober 2023 om 09:28

Nathan Van Hooydonck zit na gedwongen afscheid weer op de fiets

Nathan Van Hooydonck moest een maand geleden wegens hartproblemen noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière. Een verdere toekomst als profwielrenner zit er niet meer in, maar de 28-jarige Belg zit inmiddels wel weer op de fiets.

De oud-renner van Jumbo-Visma postte dit weekend een foto op Instagram, terwijl hij over een kasseistrook in Zandvliet rijdt. Het was overigens niet zijn eerste fietstochtje na zijn hartstilstand en auto-ongeluk. Op de populaire trainingsapp Strava is te zien dat de voormalige renner eerder deze maand al eens 27 en 36 kilometer op de fiets zat.

Van Hooydonck kreeg anderhalve maand geleden een hartstilstand achter het stuur, toen hij met zijn hoogzwangere vrouw Alicia in de auto zat. Hij werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar na uitgebreid onderzoek een afwijking aan de hartspier werd geconstateerd. Bij Van Hooydonck is na het incident een inwendige defibrillator (ICD) geplaatst.

Met dat apparaat kunnen hartritmestoornissen gecorrigeerd worden, maar professioneel wielrennen is daardoor niet meer mogelijk. “Ik mocht na mijn ongeval een maand niet sporten, maar ik heb van de cardioloog groen licht gekregen om heel rustig te fietsen”, gaf Van Hooydonck eerder aan in een interview met Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws, in aanloop naar het Gala van de Kristallen Fiets, waar hij de Kristallen Zweetdruppel won.

Cape Epic

“Het was genieten, ook al was het confronterend dat ik voor het eerst in mijn carrière op training ben voorbijgestoken door een wielertoerist, maar het bedierf de pret niet. Fietsen was mijn eerste liefde en zal altijd een passie blijven. Stiekem zitten er al plannen in mijn hoofd. Misschien kan ik ooit de Cape Epic mountainbike-tocht in Zuid-Afrika rijden”, droomt Van Hooydonck hardop.