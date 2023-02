Nathan Van Hooydonck cijfert zich volledig weg voor Wout van Aert: “Ik weet dat ik daarin bij de besten ter wereld hoor”

Nathan Van Hooydonck begint zaterdag aan zijn derde seizoen bij het Nederlandse Jumbo-Visma. De 27-jarige inwoner van Essen baarde vorig seizoen opzien in het voorjaar en reed zich zodoende in de selectie voor de Tour de France. Dit jaar is de opdracht hetzelfde. “Ik won als helper al de Tour, het WK en de Vuelta; een monument ontbreekt nog”, vertelt hij aan WielerFlits.

Met de klassiekerkern werkte de zoon van Gino en neefje van oud-Ronde van Vlaanderen-winner Edwig de voorbije maand een hoogtestage af. Niet de befaamde stage met de Tourploeg, maar een los kamp – weliswaar ook op de Teide. Dit weekend volgen Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, gevolgd door een exacte kopie van zijn programma van vorig jaar: Parijs-Nice, Milaan-San Remo, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het zijn weinig koersen, maar wel allemaal van belang”, zegt de helper daar zelf over.

Van Hooydonck heeft zijn waarde bewezen in de voorjaarskern van Jumbo-Visma. Zijn rol ligt in het controleren van de koers in de voorfinale, voordat een van de kopmannen de wedstrijd openbreekt. Er zijn weliswaar een aantal jongens uit de voorjaarskern vertrokken, maar met Dylan van Baarle is daar wel een nieuwe kopman bijgekomen naast Wout van Aert. “Dylan is iemand die echt koersen wint, zoals hij vorig jaar bewees in Parijs-Roubaix. Hij is áltijd mee in de finale van een koers. Hoe langer die wedstrijd duurt, hoe beter dat voor hem is. En dus ook voor ons.”

Qua dynamiek verandert dat volgens de Belg weinig. “We zijn een hecht team en willen als team ook echt koersen winnen. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Voor sommige collega’s van jou is het moeilijk om te geloven dat zoiets kan, maar dat gaat wel echt op die manier. Wout wil grote klassiekers winnen, Dylan wil dat, Christophe Laporte en Tiesj Benoot kunnen het ook alle twee. En ikzelf? Ik rijd in de allergrootste klassiekers echt in een dienende rol. Dat moet wel. Het ploegbelang staat nog altijd boven mijn eigen belang. Dat vind ik niet erg.”

Komend weekend zit dat voor Van Hooydonck iets anders en dat komt omdat Van Aert er niet bij is. “In die koersen moet ik mezelf wel in een kansrijke situatie rijden, om het van daar uit weer verder te kijken. Máár”, benadrukt hij, “ook altijd met het grotere doel voor ogen om de koers te winnen als ploeg. Als er een snelle man in mijn groep zit, dan weet ik ook wat ik moet doen. Alleen om terug te komen op de grootste koersen, denk ik dat we daarover duidelijke afspraken hebben gemaakt. Wout en ook Dylan, kunnen allebei podium rijden in de Ronde en Roubaix.”

En dus is het dan werken geblazen voor de klassiekerspecialist. “Ik weet hoe ik mijn rol moet aanpakken. Dat is een beetje mijn specialiteit geworden. Ik weet ook dat ik in dit soort werk bij de besten in de wereld ben. Dat wil niet zeggen dat zoiets altijd vanzelf gaat. We hebben deze winter opnieuw keihard gewerkt. We zijn misschien wel de beste ploeg, maar we hebben natuurlijk heel veel respect voor onze concurrenten. We onderschatten ze zeker niet. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Maar we willen wel alle grote klassiekers terug winnen, met een duidelijk plan.”

Toch zijn er veel kapers op de kust. “Alpecin-Deceuninck heeft zich versterkt met Søren Kragh Andersen en Mathieu van der Poel die gaat terug top zijn. Of Soudal-Quick-Step passé is voor het voorjaar? Nee, zeker niet. Nooit afschrijven! Nogmaals, we hebben heel veel respect voor al onze concurrenten. Het is makkelijk om te zeggen dat zij passé zijn. Zeker na ons jaar vorig seizoen, waarin we ook de Tour wonnen. We hebben ook echt een fantastisch jaar gehad. Maar je moet met de voeten op de grond blijven en telkens nadenken hoe wij onszelf kunnen verbeteren. Dat is de basis van ons succes. Dat moeten we blijven volhouden”, stipt Van Hooydonck aan.

“Oké, Soudal-Quick-Step draaide vorig seizoen niet een goed voorjaar en ze hebben die kern ook niet versterkt. Maar ik denk wel dat het dit jaar helemaal anders kan zijn”, meent de Belg. “Als ze gelijk sterk beginnen, zijn ze vertrokken. Quick-Step heeft ook echt die familieband, net als wij. Het is de vibe waarin je dan terecht komt. Julian Alaphilippe hebben ze vorig jaar enorm gemist. Als hij er dit voorjaar terug bij is aan 100%, dan speelt dat een gigantische factor. Julian is áltijd beter dan de renners zoals ikzelf in een ploeg. Ik verwacht hem toch wel ergens dit voorjaar.”

Van Hooydonck is zich dus bewust van zijn positie binnen de ploeg. Maar dat wil niet zeggen dat hij minder ambitieus is voor zijn eigen palmares. “Ik wil dit jaar een monument winnen met de ploeg”, antwoordt hij als we hem vragen wat hij dit seizoen graag wil bereiken. “Wat ik zélf wil, los van de ploeg? Natuurlijk, ik zou zelf ook graag een keer willen zegevieren. Maar ik weet dat dat schippert tussen mijn twee ambities, weettewel? Ik wil alle grote koersen rijden. Dat vind ik mooi en ik denk dat ik er thuishoor. Alleen dan weet ik ook dat het héél moeilijk is om zelf te winnen.”

“Maar – ik zeg maar iets – neem Omloop Het Nieuwsblad. Als ik daar terug in een situatie zit zoals in Gent-Wevelgem 2021 (zevende na een waaierkoers, red.), waar ik met onze kopman in de finale mee ben. Als ik dan op een andere manier de koers mee kan winnen, dan zou ik daar enorm veel voldoening uithalen”. Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden. Denk maar eens aan Maarten Tjallingii in Parijs-Roubaix. “Misschien kan zoiets wel. Ik ben iemand van de lange adem. Die koers ligt me het beste van allemaal, omdat het iets minder explosief. Als ik vroeg meeschuif, kan ik mijn ploegmaats in een zetel zetten. Maar daar moet ik wel eerst goed genoeg voor zijn.”

Nee, laat Van Hooydonck maar zijn werk doen voor Jumbo-Visma. Daar voelt hij zich goed bij. “Ik heb als helper de Tour de France en Vuelta a España al gewonnen met deze ploeg en met de nationale selectie ook een WK. Een monument ontbreekt nog. Er zitten al drie klassiekers bij. Dat is mooi. Maar je leeft toch altijd toe naar Vlaanderen en Roubaix. Dat zijn de belangrijkste acht dagen van mijn seizoen. Die twee zijn echt mijn grootste doel. Om daar iemand op het podium te hebben en natuurlijk het liefst op de eerste plaats, zou mij al enorm veel voldoening geven.”

Over de Tour gesproken, die wacht normaal gesproken weer ná het voorjaar. Hij komt daar Van Aert, Van Baarle, Benoot en ook titelverdediger Jonas Vingegaard tegen. “Ik hoop er weer bij te zijn, ja. Maar eerst wil ik hetzelfde niveau in de klassiekers laten zien als vorig jaar. Dat is het eerste grote doel. Als dat lukt, kan ik misschien mee op hoogtestage. Als ik daar ook een hoog niveau aantoon, weet ik dat ik weer kans maak op de selectie. Niet alleen de staf, maar ook de renners weten wat ik kan. Ze kunnen op mij rekenen in de Tour. Daar komt druk en stress bij kijken, zeker dit jaar. Maar ze weten dat ik ermee kan omgaan. Dat heb ik vorig jaar laten zien.”

