Nans Peters komt met de schrik vrij na val in Parijs-Nice zondag 15 maart 2020 om 08:49

Goed nieuws voor Nans Peters: de Fransman heeft niks gebroken na een vervelende valpartij in de slotetappe van Parijs-Nice. De renner van AG2R La Mondiale crashte in aanloop naar de slotklim naar Valdeblore La Colmiane en bleek niet in staat om de finish te bereiken.

Peters kwam op hoge snelheid ten val in een afdaling. De 26-jarige renner bleef groggy op de grond zitten en moest niet veel later definitief opgeven in de 78e editie van Parijs-Nice. In het ziekenhuis bleek de schade echter mee te vallen voor de Fransman, zo laat hij weten op Twitter.

Peters begon zijn seizoen met een 59e plaats in de Tour de la Provence, terwijl hij in de daaropvolgende Tour du Var knap tweede werd in de slotetappe met aankomst op de Mont Faron. In de Faun-Ardèche Classic (negende) stak hij ook zijn neus aan het venster, maar in Parijs-Nice reed hij vooral in dienst van Romain Bardet.

Peters was niet de enige renner die de top van Valdeblore La Colmiane niet wist te bereiken. Zo konden we onderweg de opgaves noteren van onder meer Peter Sagan, Bryan Coquard, voormalig bergkoning Jonathan Hivert, Sep Vanmarcke en Nacer Bouhanni. Er wisten slechts 61 renners de Franse rittenkoers uit te rijden.

Plus de peur que de mal, rien de cassé suite à ma chute sur la dernière étape de @ParisNice ! Merci pour vos messages ! — Nans Peters (@NansPeters) March 14, 2020