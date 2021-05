Nans Peters keert terug in koers na knieblessure en corona

Nans Peters maakt maandag in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes zijn rentree in koers na een knieblessure, die hem een maand aan de kant hield. Ook had de Franse aanvaller van AG2R Citroën het coronavirus onder de leden.

“Ik kom terug uit een moeilijke periode. Eerst had ik een knieblessure, daarna kampte ik met het coronavirus. Ik reed geen koers meer sinds La Roue Tourangelle op 4 april, bijna net zo lang als een winterbreak”, liet Peters via zijn ploeg weten.

De rasaanvaller, winnaar van een etappe in zowel de Giro als de Tour, kan niet wachten om weer te gaan koersen. “Ook al weet ik nog niet exact hoe het zal gaan. Ik ben blij dat ik weer normaal kan trainen en kon meedoen aan het trainingskamp in Le Grand-Bornand, want je weet nooit hoe je lichaam reageert nadat je corona hebt gehad. Ik weet dat ik nog steeds vermoeid kan zijn.”

In de Franse eendaagse Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes moet hij vooral zijn ploeggenoten Aurélien Paret-Peintre, Ben O’Connor en Bob Jungels bijstaan. “Later doe ik ook de GP Canton Aargau op 4 juni en de Ronde van Zwitserland (6-13 juni). De timing is krap, maar ik hoop dat ik op tijd voldoende fit ben om voor de Tour de France te worden geselecteerd.”