Nans Peters: “Ik was nooit op de hoogte van de voorsprong” zaterdag 5 september 2020 om 17:58

Nans Peters boekte vandaag de mooiste zege in zijn carrière in de achtste etappe van de Tour de France. De Fransman werd tot halverwege de laatste klim nog bedreigd door Ilnur Zakarin, en dat maakte hem nerveus. “Ik had geen oortje meer, dus was nooit op de hoogte van de voorsprong”, vertelde hij in het flashinterview.

Vorig jaar was Peters ook al de beste in de zestiende Girorit. “Vorig jaar was al geweldig, maar nu de Tour… Dat is te gek. ‘Waarom niet proberen in de vroege vlucht?’, vroeg ik mij af. Ik wist dat dit de manier was waarop ik mijn droom kon waarmaken.”

“Omdat ik niet om de hoogte was van mijn voorsprong, ben ik altijd moeten blijven doorgeven. Ik werd opgezweept door het publiek en besloot in de afdaling van de Port de Balès er vol voor te gaan. Dan zien we wel, dacht ik. Zakarin was sterker op de klim, maar ik wist dat hij niet zo goed kan dalen en heb mezelf opgepept. Pas op twee kilometer van het einde wist ik dat het binnen was.”