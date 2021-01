‘Nairo Quintana wil dit jaar starten in Giro d’Italia’

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: Nairo Quintana wil dit jaar weer eens de Giro d’Italia betwisten. De Colombiaanse klimmer van Arkéa-Samsic, die nog altijd herstellende is van een knieblessure, reed in 2017 voor het laatst de Italiaanse ronde. Zijn ploeg moet alleen nog wel een wildcard krijgen.

De inmiddels 30-jarige Quintana reed tot dusver slechts tweemaal de Giro d’Italia, maar was wel erg succesvol in de (normaal gesproken) eerste grote ronde van het seizoen. In 2014 maakte hij zijn Girodebuut en was hij drie weken later ook meteen de beste in het eindklassement, voor zijn landgenoot Rigoberto Urán en Fabio Aru.

Drie jaar later deed hij opnieuw een gooi naar eindwinst. Quintana reed een tijdje in de roze trui en mocht ook als leider beginnen aan de allesbeslissende slottijdrit naar Milaan, maar de Colombiaan slaagde er uiteindelijk niet in om Tom Dumoulin van zich af te houden en werd tweede op 31 seconden van de Nederlander.

Vraagtekens

Het is onduidelijk wanneer Quintana weer een rugnummer kan opspelden, maar de kopman van Arkéa-Samsic zit twee maanden na zijn knieoperatie wel weer op de fiets. Arkéa-Samsic-manager Emmanuel Hubert rekent op een comeback van Quintana eind februari.

Het vooronderzoek naar mogelijk dopinggebruik door de gebroeders Nairo en Dayer Quintana loopt overigens nog steeds. De gebroeders Quintana, op wie de Franse autoriteiten zich richten, zijn in afwachting van verder onderzoek wel vrij om te koersen. Autoriteiten laten momenteel niets los over de zaak.