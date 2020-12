Nairo Quintana hervat training na knieoperatie

Nairo Quintana zit twee maanden na zijn knieoperatie weer op de fiets. Dat is te zien op sociale media. “We zijn weer in actie”, schrijft de Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic erbij. “Het begint met het voelen van de frisse lucht in je gezicht.”

Quintana werd eind oktober geopereerd aan zijn linkerknie, aangezien hij na de coronapauze rondreed met hevige kniepijn. Een gevolg van een ongeluk tijdens de zomer in Colombia, toen hij op training werd aangereden door een automobilist. ‘Nairoman’ bleek de Tour de France te hebben uitgereden met een breukje in de knieschijf.

De winnaar van de meest recente Tour de la Provence en de Tour du Haut-Var hoopte in 2021 te kunnen herbeginnen in de Tour Colombia, maar die rittenkoers in eigen land is inmiddels afgelast. Arkéa-Samsic-manager Emmanuel Hubert rekent wel op een comeback van Quintana eind februari.

“Waarom niet? Zijn revalidatie lijkt erg goed te verlopen. Hij fietst nu alweer een beetje op de hometrainer. Vijftien minuten, maximaal dertig minuten”, zei Hubert bijna twee weken geleden. Toch wil hij niet te veel druk op Quintana zetten. “We moeten gewoon een beetje geduld hebben. Het is belangrijk om niets te overhaasten.”