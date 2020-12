Arkéa-Samsic-manager over revaliderende Quintana: “Niets overhaasten”

Nairo Quintana is nog altijd herstellende van een zware knieblessure, maar de renner van Arkéa-Samsic krijgt rustig de tijd om te revalideren. “We moeten gewoon een beetje geduld hebben. Het is belangrijk om niets te overhaasten”, zo laat manager Emmanuel Hubert weten aan Le Télégramme.

Quintana werd eind oktober geopereerd aan zijn linkerknie, aangezien hij na de coronabreak rondreed met hevige kniepijn. Een gevolg van een ongeluk tijdens de zomer in Colombia, toen hij op training werd aangereden door een auto. Hij bleek de Tour de France te hebben uitgereden met een breukje in de knieschijf.

Revalidatie

Na de operatie sprak de Colombiaanse sportarts Gustavo Castro van een genezingsproces van vier tot acht maanden. Hubert denkt dat de Colombiaan in februari alweer kan koersen. “Waarom niet eind februari? Zijn revalidatie lijkt erg goed te verlopen. Hij fietst nu alweer een beetje op de hometrainer. Vijftien minuten, maximaal dertig minuten.”

Hubert verwacht dat Quintana begin volgend jaar alweer buiten kan trainen. De winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) ging zelf voor een rentree tijdens de Tour Colombia, maar deze rittenkoers in februari gaat vanwege de coronapandemie niet door. “Dat was misschien ook wel een beetje prematuur”, zo laat Hubert weten.

Dopingzaak

Het vooronderzoek naar mogelijk dopinggebruik door de gebroeders Nairo en Dayer Quintana loopt overigens nog steeds. De gebroeders Quintana, op wie de Franse autoriteiten zich richten, zijn in afwachting van verder onderzoek wel vrij om te koersen. Autoriteiten laten momenteel niets los over de zaak, waardoor Hubert nog altijd in het duister tast.

Hubert: “Ik heb geen nieuwe informatie. We hebben te maken met een vooronderzoek en dat betekent dat ik geen zicht heb op eventueel bewijs. Ik maak me natuurlijk wel zorgen, het is geen hele prettige situatie. Ik hoop dat er snel een einde komt aan deze zaak, dat is voor iedereen het beste. Ik blijf nog altijd achter Nairo staan. Ik geloof hem nog steeds. Ze moeten nu met bewijs komen.”