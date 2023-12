woensdag 6 december 2023 om 15:48

Tour Colombia finisht in geboorteplaats Egan Bernal en op 2.800 meter hoge Alto del Vino

De Tour Colombia viert haar terugkeer op de wielerkalender met een uitstapje naar de geboorteplaats van Egan Bernal. De vierde etappe van de Zuid-Amerikaanse rittenkoers finisht in Zipaquirá, waar Bernal groots gehuldigd werd na zijn zege in de Tour de France 2019. Een dag later is de koninginnenrit met finish op de Alto del Vino op 2.800 meter hoogte.

Dinsdag werd het parcours gepresenteerde van de ronde die in 2020 voor het laatst werd verreden en toen werd gewonnen door Sergio Higuita, slechts zeven seconden voor Daniel Felipe Martínez. De Tour Colombia blijft komend jaar in de departementen Boyacá en Cundinamarca.

De openingsrit is heuvelachtig en finisht, na enkele passages over het WK-parcours van 1995, in Duitama. Daarna volgen etappes naar Santa Rosa de Viterbo en Tunja. De langste etappe is op de vierde dag, als Zipaquirá opgezocht wordt. Dat is niet de koninginnenrit, want die wacht op de voorlaatste dag. Dan wordt gefinisht op de 2.800 meter hoge Alto del Vino. De slotrit voert de renners naar de hoofdstad van Colombia, Bogotá. Onderweg ligt onder meer de Alto de Patios en de eindstreep ligt in het nationale park.

Welke ploegen gaan deelnemen, maakt de organisatie later bekend. Naar verluidt zou Movistar begin februari alvast naar Colombia afreizen in plaats van naar de Volta ao Algarve.

Rittenschema Tour Colombia 2024 (6-11 februari)

Etappe 1: Paipa – Duitama (155 km)

Etappe 2: Paipa – Santa Rosa de Viterbo (169 km)

Etappe 3: Tunja – Tunja (112,5 km)

Etappe 4: Paipa – Zipaquirá (181,8 km)

Etappe 5: Cota – Alto del Vino (138,3 km)

Etappe 6: Sopó – Bogotá (155 km)