zaterdag 23 december 2023 om 09:36

Nairo Quintana voelt hernieuwde energie in nieuwe rol: “Ik wil niemand misleiden”

Nairo Quintana blijft voor zijn rentree in de WorldTour in februari met beide voeten op de grond staan. De Colombiaan, die na zijn schorsing weer zal rijden Movistar, ziet dat een nieuwe generatie het strijdtoneel geeft betreden. “Ik zal niet dezelfde renner zijn als voorheen met deze superwinnaars op het toneel”, aldus Quintana in gesprek met El Pais.

Na een onderbreking van meer dan twaalf maanden na een positieve test voor tramadol staat Nairo Quintana aan de vooravond van zijn comeback in de WorldTour. Aankomend seizoen verdedigt de Colombiaan de kleuren van een oude bekende. Quintana reed eerder tussen 2012 en 2019 voor Movistar en in 2024 is hij terug.

Toch ziet de ervaren klassementsman dat het deelnemersveld is veranderd. “Iedereen wil dat ik win, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat er een nieuwe generatie renners is gekomen”, aldus Quintana. “Hoewel ik heel graag wil en nog steeds een goede motor heb, denk ik niet dat ik dezelfde rijder zal zijn als voorheen met al deze superwinnaars op het toneel.”

“Het laatste dat ik wil doen is iemand misleiden, zeggen dat ik ga winnen, terwijl we eigenlijk niet weten wat het antwoord op sportief vlak zal zijn. Ik ben niet 20, 22 of 23, zoals deze jonge leiders”, gaat Quintana verder. Toch vlakt de Colombiaan zichzelf niet helemaal uit. “Ik weet zeker dat ik heel dicht bij enkele grote namen zal zitten, maar ik denk niet dat ik op het niveau zal zitten van de drie, vier of vijf topleiders die altijd vechten voor bijna alle topraces.”

Colombiaanse trots

Nu Nairo Quintana zelf niet meer meedingt om de hoogste prijzen en Miguel Angel López te maken heeft met een lang dopingverbod, lijkt het Colombiaanse wielrennen in een gat te vallen. Afgelopen jaar waren er geen andere Colombiaanse klassementsrenners die de mee konden in de strijd om podiumplaatsen in de grote rondes.

Quintana erkent dat het Colombiaanse wielrennen een grote ster nodig heeft. Al blijft de kleine Colombiaan ook realistisch. “De tijden zijn veranderd, dingen worden oud en mensen ook. Ik ben niet twintig meer, zoals ik was toen ik echt schitterde en mensen in vervoering bracht met mijn overwinningen.”

Aankomend seizoen zal Quintana aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. Daar zal hij proberen voor het algemeen klassement te gaan. Zijn officiële rentree maakt hij echter in de Volta a la Comunitat Valenciana, Dit start om 31 januari in 2024.