Nairo Quintana tekent deze week contract bij nieuwe ploeg

De toekomst van Nairo Quintana is nog altijd in nevelen gehuld, maar deze week zal de Colombiaan dan eindelijk een contract tekenen bij een nieuwe ploeg. Dat heeft de vader van de tweevoudig groterondewinnaar laten weten aan Noticias Caracol.

De 32-jarige Quintana vliegt deze week nog naar Europa om zijn handtekening te zetten onder een contract, al is het nog niet duidelijk waar zijn toekomst nu precies ligt. Zelf liet hij al wel weten dat hij in 2023 zal uitkomen op WorldTour-niveau, maar de afgelopen weken bleef het opvallend stil rondom Quintana.

De klimmer werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen.

Quintana kwam de voorbije drie seizoenen uit voor het Franse Arkéa-Samsic, maar begin oktober besloten beide partijen – ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst tot contractverlenging – uit elkaar te gaan.