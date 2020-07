Nairo Quintana met schrik vrij na aanrijding tijdens training vrijdag 3 juli 2020 om 16:41

Nairo Quintana heeft aan een botsing met een auto weinig schade overgehouden. Lokale media melden op Twitter dat de Colombiaanse kopman van Arkéa-Samsic wel behandeld is door een arts.

Quintana zou tijdens een trainingstocht op de weg van Tunja naar Motavita door een automobilist van zijn fiets gereden zijn. Naar verluidt was het een val ‘zonder erg’ voor de Colombiaan, die in volle voorbereiding is op de Tour de France.

De komende twee weken zal Quintana nog in eigen land moeten trainen. Als het goed is, vertrekt op 19 juli een chartervlucht vanuit Colombia naar Madrid met aan boord een groot aantal Colombiaanse wielrenners.

#AEstaHora📍|| El ciclista Boyacense @NairoQuinCo sufre un accidente en la vía nacional sector vereda Salvial de #Motavita, un conductor realiza maniobra indebida y lo colisiona mientras realiza su tradicional entrenamiento. La alcaldesa Mery Mozo acude para atender la emergencia pic.twitter.com/Gh6GH2RJ81 — Alcaldía Motavita (@AlcaMotavita) July 3, 2020