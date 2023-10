zaterdag 28 oktober 2023 om 08:18

Verrassing: Nairo Quintana keert terug naar oude nest

Nairo Quintana heeft eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. De Colombiaanse klimmer heeft een eenjarig contract getekend bij Movistar, de ploeg waar hij al meerdere jaren voor reed. “Hier wacht ik al zo lang op”, vertelt Quintana.

Quintana zit al sinds oktober 2022 zonder ploeg. Hij werd vorig jaar uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, na een positieve test op Tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Vervolgens begon Quintana aan een maandenlange zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Nu heeft hij dus eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. El País sprak met teambaas Eusebio Unzue over de transfer. “Nairo is een geweldige versterking. Hij is pas 33 jaar oud en hij is in goede vorm, dat weet ik, want hij is niet gestopt met trainen. Daarnaast heeft hij een geweldige relatie heeft met Enric Mas. Hij zal natuurlijk voor onze kopman Mas werken in de grote rondes, maar hij krijgt ook de kans om te laten zien dat hij nog steeds een winnaar is in andere wedstrijden”, aldus Unzue.

Quintana reed van 2012 tot 2019 al in dienst van de Spaanse WorldTour-ploeg. Na zijn vertrek bij Arkéa Samsic had hij het al eens over een terugkeer. “Het zou een van de opties kunnen zijn. Ik heb een geweldige relatie met de mensen binnen de ploeg en we hebben samen grote successen gevierd. Waarom niet? Maar het belangrijkste is dat ik verschillende mogelijkheden heb om door te gaan met koersen”, vertelde Quintana een tijdje geleden aan EFE.

Quintana: “Hier wacht ik al zo lang op”

“Ik ben blij om weer thuis te zijn”, geeft de 33-jarige renner mee op de ploegsite van Movistar. “Het is een zwaar jaar geweest. Slapeloze nachten, veel dagen van enorme opofferingen. Op de fiets stappen en proberen vooruit te komen. Maar het is het waard geweest. Ik ga deze kans niet laten lopen. Ik ken de waarden van het team en de waarden van de sport. Ik ga alles geven om het goed te doen.”

“Ik wil een bijdrage leveren aan het team in het behalen van goede resultaten. Ik ben de ploeg heel dankbaar voor deze geweldige kans, ik wacht hier al zo lang op. Vanuit mijn hart en met mijn benen ga ik alles geven, voor hen en voor de fans”, besloot Quintana.