Nairo Quintana: “Ik wilde geen ruzie meer maken met andere kopmannen” woensdag 25 maart 2020 om 17:51

Voordat het coronavirus het wielerseizoen 2020 bruut tot stilstand bracht, was Nairo Quintana buitengewoon goed op dreef. De Colombiaanse klimmer stapte de voorbije winter over van Movistar naar Arkea-Samsic en begon bij zijn nieuwe ploeg direct te winnen. Naast eindzeges in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var, won hij in Parijs-Nice de bergrit naar Valdeblore La Colmiane.

Quintana betreurt zijn overstap naar de Franse formatie dan ook allerminst. “Ik heb er geen spijt van”, vertelt hij in een interview met de Spaanse sportkrant Marca. “Ik wilde gelukkig zijn en geen ruzie meer maken met andere kopmannen. Oorlog voeren is niet mijn manier van werken”, geeft hij aan. Hij roemt de sfeer bij zijn nieuwe ploeg. “We worden steeds beter. Dat moet ook. We hebben geen ploeg zoals Ineos.”

Zijn vertrek naar Arkea-Samsic leek op papier een stap terug. Als ProTeam heeft het immers geen startrecht in de grote wedstrijden en is het van wildcards afhankelijk. “Het was een riskante beslissing. Deelname aan WorldTour-wedstrijden en met name aan de Tour de France is voor mij belangrijk. Ze bevestigden mij dat de Tour geen probleem zou zijn. Toen heb ik niet geaarzeld en heb ik getekend”, kijkt hij terug. “We zouden deelnemen aan verschillende WorldTour-wedstrijden zoals de Ronde van Catalonië, de Ardennenklassiekers, Tirreno-Adriatico. Ik maakte me geen zorgen over het feit dat ik niet in de World Tour zat”.

Momenteel moet Quintana zich net als zijn collega’s beperken tot (binnen) trainen. Sinds zijn terugkeer uit Parijs-Nice op 15 maart verblijft hij in zijn thuisland in preventieve quarantaine in een hotel. Doordat er in Colombia een nationale quarantaine geldt tot 13 april, kan hij bovendien tot die tijd niet buiten trainen.