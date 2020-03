Quintana en Higuita twee weken in quarantaine dinsdag 17 maart 2020 om 09:00

Nairo Quintana en Sergio Higuita zitten de komende twee weken in preventieve quarantaine. De twee klimmers keerden maandag na hun deelname aan Parijs-Nice terug naar Colombia, waar vanwege het coronavirus stevige maatregelen zijn genomen voor terugkerende inwoners.

Zaterdag wist Quintana namens Arkéa-Samsic nog de laatste etappe van Parijs-Nice met aankomst bergop te winnen, en door de vervroegde stop kon hij een dag eerder naar zijn thuisland. “Nadat ik mijn land zaterdag nog een plezier heb gedaan, zal ik de komende veertien dagen preventief in quarantaine zitten. Dat hebben ze mij verteld bij mijn terugkeer naar Colombia”, schreef Quintana op social media.

Luego de darle ayer una alegría más a mi país, cumpliré con los 14 días de aislamiento preventivo que me han dicho al regresar a Colombia. Gracias por apoyarme siempre. pic.twitter.com/nsQwMe6uG1 — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) March 16, 2020

Vannacht is bekend geworden dat Colombia de grenzen tot en met liefst 30 mei sluit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Quintana en ook Sergio Higuita zijn dus op tijd teruggekeerd. “Het was een redelijk lange reis”, zegt Higuita tegen Zikloland. “We keken ieder uur naar het nieuws. Maar het belangrijkste is dat we de regels respecteren en iedereens veiligheid respecteren.”

“De overheid heeft maatregelen genomen en wij zijn de eersten die een voorbeeld moeten stellen”, aldus het talent van EF Pro Cycling, derde in het klassement van Parijs-Nice. “Natuurlijk wil ik bij mijn familie zijn, maar het coronavirus is een groot probleem voor de publieke gezondheid.”