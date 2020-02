Nairo Quintana: “Een nieuw tijdperk voor Arkéa-Samsic breekt aan” maandag 17 februari 2020 om 08:58

Nairo Quintana was vanzelfsprekend erg blij dat hij in zijn eerste ronde met Arkéa-Samsic zijn nieuwe ploeg meteen overwinningen kon bezorgen. Met dagsucces én eindwinst verliet hij de Tour de La Provence door de voordeur.

“Het doet me veel deugd om het algemeen klassement van de Tour de La Provence te winnen”, reageert Quintana, die de basis voor zijn eindzege legde in de rit naar de Mont Ventoux. “Dit is wat ik wilde, net als mijn teamgenoten die ook nu weer geweldig waren. We hebben hier hard naartoe gewerkt en door dit te bereiken breekt een nieuw tijdperk aan voor heel Arkéa-Samsic. Ik ben in goede vorm en voor mijn volgende wedstrijden hoop ik op meer mooie dingen.”

Na de Colombiaanse kampioenschappen, waar Quintana tweede werd op de tijdrit en vierde in de wegwedstrijd, was de Tour de La Provence zijn eerste rittenkoers van het seizoen. Zaterdag was hij niet te stoppen in de etappe naar Chalet Reynard, halverwege de iconische Mont Ventoux. In die rit pakte hij de etappezege én de kleurrijke leiderstrui. In de slotetappe kreeg de Colombiaan de eindwinst niet cadeau, maar zonder kleurscheuren bereikte hij uiteindelijk de finish.

Cadeautjes

“Ik ben blij dat ik in deze Tour de La Provence een etappe kon winnen en het eindklassement pakte. Mijn eerste twee overwinningen van het seizoen hier in Frankrijk zijn een soort cadeautjes voor alle wielerliefhebbers en de Franse fans die mij en het hele team steunen”, zegt Quintana dankbaar. “Alle aanmoedigingen geven mij kracht en helpen me het beste van mezelf te laten zien.”

Hij ziet dit niet alleen als een goede seizoensstart van zichzelf maar ook van zijn ploeg, gaat hij verder. “Het team heeft geweldig samengewerkt deze vier etappes van de Tour de La Provence. We hadden een fantastische week, met op de eerste dag de prachtige zege van Nacer in de massasprint. Dat stuurde het team meteen in de juiste richting.” Normaal gezien is de Tour du Var et des Alpes Maritimes de volgende koers op zijn kalender.

Que esta victoria sea el principio de una gran temporada. Gracias equipo, @Arkea_Samsic. Siempre agradecido con el apoyo de mi afición. #TourdelaProvence pic.twitter.com/XQmIEnoNQY — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) February 16, 2020