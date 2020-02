Nairo Quintana domineert op flanken van de Mont Ventoux in Provence

Nairo Quintana was zaterdag niet te stoppen in de Tour de La Provence. De Colombiaan reed op de flanken van de Mont Ventoux ver weg van zijn concurrenten om op deze manier een dubbelslag te slaan. Tweede werd Alexey Lutsenko, derde Hugh Carthy.



De koninginnenrit in de Tour de La Provence voerde het peloton – hoe kan het ook anders – naar de Reus van de Provence, de Mont Ventoux. Een nieuwe dag lag voor de klassementsrenners dus in het vooruitzicht, al dachten vijf vluchters daar anders over.

Cavagna laat vluchters achter

Rémi Cavagna, Timothy Dupont, Johan Jacobs, Bryan Alaphilippe en Jérémy Leveau wilden met een bonus aan de Mont Ventoux beginnen om op deze manier het klimmersgeweld voor te zijn. Hun maximale voorsprong bedroeg vijf minuten, maar op het moment dat deze begon te krimpen op vijftig kilometer van de meet begon Cavagna aan een solo.

Dat deed de Fransman met verven. Sterker nog, Cavagna hield zijn voorsprong van vier minuten vast tot aan de voet van de Ventoux. De coureur van Deceuninck-Quick Step maakte echter geen schijn van kans op de dagzege.

Quintana geeft er een klap op

Het tempo in het peloton lag met dank aan Cofidis en Groupama-FDJ moordend hoog, waardoor Cavagna al op zeven kilometer van de meet werd ingerekend. Toen kon het spel tussen de favorieten beginnen.

Nairo Quintana was de eerste die demarreerde. Sepp Kuss leek even te kunnen volgen, maar moest daarna snel aansluiten in het groepje achtervolgers met daarbij Alexey Lutsenko en Hugh Carthy. Ook daar moest de Amerikaan passen.

Vlasov toont taaiheid, maar verliest leiderstrui

Leider Alexander Vlasov verweerde zich kranig op de flanken van de Ventoux. De Rus reed nog naar het groepje met Lutsenko en Carthy toe, maar was niet opgewassen tegen de overmacht van Quintana, die meer dan een minuut wegreed. Hij zou de etappe op de vierde plaats besluiten, nog achter Lutsenko en Carthy. De leiderstrui was hij kwijt: die ging naar Quintana.