Continentale formatie Team Medellín-EPM hoopt op komst Nairo Quintana

Nairo Quintana zit na zijn vertrek bij Arkéa-Samsic nog altijd zonder ploeg. De tijd begint te dringen voor de 32-jarige Colombiaanse klimmer en daar hoopt Team Medellín-EPM van te profiteren. Quintana heeft via social media namelijk een open uitnodiging ontvangen van de continentale formatie.

Quintana, die vanwege het gebruik van de verboden pijnstiller Tramadol uit de uitslag van de voorbije Tour de France is geschrapt, lijkt nog altijd geen nieuwe werkgever te hebben gevonden voor komend seizoen. Zeker is dat hij in 2023 niet meer zal uitkomen voor het Franse Arkéa-Samsic, maar nu is het vooral de vraag in welk tenue hij in 2023 zal rondrijden.

Als het aan Team Medellín-EPM ligt, keert de winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) terug naar zijn thuisland Colombia. “Nairo is onze grote vertegenwoordiger van het Colombiaanse wielrennen. Om deze reden bieden we je vanuit Team Medellin-EPM dan ook aan om je sportcarrière bij ons voort te zetten, met een brede en internationale kalender. Wat zou het ons trots maken als je ons zou vertegenwoordigen.”

Quintana heeft het gebruik van Tramadol overigens altijd ontkend. De klimmer ging dan ook in hoger beroep tegen de beslissing van de UCI om zijn Tourresultaten te schrappen, maar ving uiteindelijk bot bij het Internationaal Sporttribunaal CAS. Tramadol staat nog niet op de lijst van prestatiebevorderende middelen, maar is wel verboden door de UCI. Vanaf 2024 staat de pijnstiller overigens wel op de dopinglijst van het WADA.

Nairo es nuestro gran representante del ciclismo colombiano ante el mundo. Por eso, desde el Team Medellín EPM le ofrecemos continuar su carrera deportiva con nosotros con un amplio calendario nacional e internacional. Qué orgullo sería para Medellín que nos representes. pic.twitter.com/4WwEjAmjLC — Team Medellín EPM (@team_medellin) November 17, 2022

Binnen de ploeg van Team Medellín-EPM komen we enkele oude bekenden tegen met de inmiddels 46-jarige Óscar Sevilla (in 2001 tweede in de Vuelta a España), Fabio Duarte (de beloftenwereldkampioen van Varese) en Aldemar Reyes.